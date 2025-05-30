逮捕移民數量太少？美執法部門再次換將

中評社北京5月30日電／新華社報導，多名美國政府消息人士29日證實，兩個涉及逮捕移民事務的執法部門管理層職位再次發生人事變動。就在前一天，美國白宮官員告訴媒體，白宮為移民與海關執法局設立新目標，每日逮捕非法移民3000人，並且這一數字應不斷提高。



白宮辦公廳副主任斯蒂芬·米勒28日告訴美國福克斯新聞頻道，白宮為移民與海關執法局設立了每日逮捕至少3000名非法移民的目標。按路透社說法，米勒是推進美國總統唐納德·特朗普打擊非法移民議程的“設計師”。



米勒說，特朗普將持續施加壓力，確保“逮捕人數一天比一天高”。



據路透社報導，此前，移民與海關執法局的目標是每天逮捕1000名移民。但據美聯社統計，從今年1月20日特朗普上台至5月19日的四個月里，該局共逮捕78155人，相當於日均656人。



移民與海關執法局隸屬美國國土安全部。多名美國政府消息人士29日告訴路透社，移民與海關執法局強制執行與遷移辦公室代理主任肯尼思·吉納洛、隸屬國土安全部的國土安全調查局代理局長羅伯特·哈默都將離職，其中吉納洛將退休，哈默另有任用；接替兩人的將是馬科斯·查爾斯和德里克·戈登。



今年2月，移民與海關執法局剛經歷領導層人事變動。代理局長卡萊布·維泰洛被免職，另外兩名負責驅逐非法移民工作的高級官員也被免職。美國媒體當時報導說，特朗普對他上任頭幾周內驅逐非法移民數量不夠多感到憤怒，所以進行了相關人事調整。



按路透社說法，特朗普曾承諾將驅逐創紀錄數量的非法移民。但迄今為止，驅逐人數落後於前任民主黨籍總統約瑟夫·拜登任內水平。拜登政府當時面臨更多數量的非法移民。



消息人士還說，米勒上周在一次會議上就逮捕人數不足向移民與海關執法局官員“大喊大叫”。米勒和國土安全部長克麗絲蒂·諾姆還威脅要根據逮捕人數的工作量實行“末位淘汰”，開除工作量排名在墊底10%的移民與海關執法局地方執法人員。



特朗普上任後，勒令美國移民與海關執法局逮捕並驅逐更多非法移民，但後者面臨執法人員不足以及拘留中心床位和遣送航班數量有限等問題。美國政府正推動大幅增加相關投入。根據美國國會眾議院22日艱難通過的大規模稅收與支出法案，美國政府希望就打擊非法移民獲得更多資金，以實現每年驅逐100萬移民、拘留中心可安置10萬人、增加1萬名移民與海關執法局工作人員等目標。該法案或將在參議院被大幅修改，獲批可能尚需時日。