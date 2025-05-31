聚焦人工智能　文化峰會熱議AI促融合發展

2025年第二屆海峽兩岸中華文化峰會四海文化論壇·兩岸中華文化與人工智能對話活動現場（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京5月31日電（實習記者 葉佳怡）5月30日上午，由北京四海孔子書院舉辦的“2025年第二屆海峽兩岸中華文化峰會四海文化論壇·兩岸中華文化與人工智能對話”專場在北京市中關村溫泉科技園舉行，多名來自兩岸的人工智能專家學者就人工智能發展現狀、發展特點和發展前景等分享看法，並就兩岸人工智能合作機遇、促進兩岸人工智能融合發展等建言獻策。



台灣人工智能聯盟理事長張凱鈞博士表示，台灣半導體產值不斷攀升，已經成為全球 AI芯片與高效能運算的核心供應者。在產業應用深化方面，他強調，首先將生成式AI與金融、醫療、零售等垂直領域深度整合，推動各行業數字化轉型。此外，也將利用製造業智能轉型，加速製造業向智能製造轉型，提高生產效率與產品質量。



中科院自動化研究所研究員趙曉光強調，文化是一個人成長的基石，也是人類社會進步的源泉，引領著科技的發展，衹有文化的引領才能讓科技服務於人類更美好的生活。此外，她還談到，人工智能在為人類服務的時候，人類環境在不斷變化，而工廠中的環境是結構化的、固定的，因此，人工智能需要隨時適應環境以及根據環境變化來決策。暢想未來時，她表示，中國強大的政策支持和應用場景示範效應會使中國形成龐大的具身機器人市場，引領全世界的人工智能產業發展方向，提升中國在全球範圍內的科技話語權。



談到利用AI弘揚中華文化的多重模式，清華大學台灣校友創會秘書長譚世坪博士分享到，首先要利用AI將文化遺產數字化，保護與復原文物；其次要利用AI創新地表達傳統文化藝術，生成傳統藝術模型，賦能傳統戲曲與音樂。此外，他還認為，要重視文化傳播與教育的新形式，可以利用虛擬現實沉浸式體驗文化魅力，也可以利用AI互動生成全新的教育工具。他指出，文化IP與數字文創開發具有市場潛力，可以提高社會影響力，擴大公眾參與。最後，他表示，AI在探索前沿技術的同時，要避免文化失真和數據偏見，防止過度娛樂化和單一敘事，應該要保留中華傳統文化的精髓，涵蓋多元文化視角。



關於全球開源合作、共築人工智能中文數據基座，北京智源人工智能研究院副院長兼總工程師林咏華指出，基於目前大模型創新成本高昂、單一機構難以覆蓋所有環節、計算資源依然昂貴且難以獲取等挑戰，北京智源人工智能研究院將秉持“AI向善”的理念，降低創新冗餘成本、共建共享創新資源、降低硬件使用門檻、利用AI賦能最需關懷的群體，以此踐行推動人類福祉的使命。



介紹AI促進兩岸合作的途徑時，台灣政治大學國際關係研究中心所長湯紹成指出，大陸和台灣在智慧製造方面相輔相成，可以利用AI科技的投資和資源共享促進兩岸的經貿的合作。此外，在文化教育方面，AI可增進兩岸文化教育的合作可以為兩岸和平發展、國家統一奠定堅實的基礎；在理論方面，強調結構主義和數據認同至關重要，可以促進兩岸的相互理解；在認知理論方面，利用AI減少對假新聞的輿論操縱，可以為社會帶來更多正面影響。