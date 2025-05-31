華夏之光聲動兩岸　京台情誼久久相傳

以“華夏之光·聲動兩岸”為主題的“第二屆海峽兩岸中華文化峰會”閉幕式演出現場（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京5月31日電（實習記者 葉佳怡）5月30日晚，以“華夏之光·聲動兩岸”為主題的“第二屆海峽兩岸中華文化峰會”閉幕式演出在北京廣播電視台舉行。



閉幕式伊始，一部回顧短片帶現場觀眾重溫了峰會全程。第二屆海峽兩岸中華文化峰會自5月27日在北京開幕以來，各項活動蓬勃開展。來自兩岸文化界的代表人士聚焦“中山精神與中華文化現代傳承”和“AI時代弘揚中華文化的路徑與方法”兩大主題，積極參與文化論壇、文創論壇、影視論壇、書畫攝影論壇、四海文化論壇、第六屆兩岸媒體人峰會，深度參訪了恭王府、國家博物館、中國現代文學館、台灣會館等文化地標，在文物古跡中感受中華文明的源遠流長，在歷史脈絡中回憶共同的文化故事。



閉幕式上，兩岸頂尖的藝術家與藝人同台獻藝，以音樂、舞蹈、戲曲，魔術等豐富多彩的藝術形式，共同演繹中華文化的博大精深與時代脈動。在演出中，傳統元素與現代舞台設計碰撞交融，兩岸藝術家默契聯袂、傾情演繹，贏得現場觀眾經久不息的熱烈掌聲，生動展現了兩岸同胞血脈相連的文化共鳴與攜手傳承創新的蓬勃活力。



閉幕式的最後，一首《送別》唱響了兩岸同胞血脈相連的民族情感，撥動著兩岸同胞內心最深處思念情懷。一位來自台灣的藝術界人士表示，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬，是藝術創作連綿不絕的靈感來源，也是聯結兩岸人民的重要紐帶，而華夏之光照亮的不僅是兩岸共同的文化記憶，更是兩岸共同的精神家園，藝術之聲唱響的不僅是思念之情，更是兩岸共同的文化基因。



“青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉”，兩岸同根同源、同文同種，是血脈相連的骨肉兄弟，是割舍不斷的命運共同體。實現祖國完全統一，是中華民族根本利益所在，也是全體中華兒女的共同願望和神聖職責。兩岸同胞應該銘記孫中山精神，共同傳承、弘揚、發展中華文化，攜手推動兩岸關係和平發展。