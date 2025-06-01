中評鏡頭：兩岸影偶融合出新獲青年喜愛

操縱皮影人的幕後演員展示皮影人（中評社 劉璐璐攝） 中評社北京6月1日電（實習記者 劉璐璐）5月29日，由北京龍在天文化傳媒有限公司、台灣霹靂國際多媒體股份有限公司和湖廣會館中國京西皮影非遺園聯合承辦的“第二屆海峽兩岸中華文化峰會”之第二屆兩岸影偶文化產業發展論壇於北京湖廣會館舉行。



皮影藝術和木偶藝術在我國有著悠久的歷史，是我們祖先留下來的寶貴文化遺產。兩岸影偶藝術同根同源，在海峽兩岸影偶藝術的傳承發展都取得了令人矚目的成就。幾十年來隨著聲光電影視技術、網絡媒體的迅猛發展，影偶文化不斷發展。



活動現場，龍在天霹靂劇院和台灣霹靂布袋戲演員共同演繹了皮影布袋戲《哪咤鬧海》。獲得現場觀眾的叫好與喜愛。表演結束後，王熙介紹道，皮影戲由木杆操縱，一般的皮影人衹有三杆，但是《哪咤鬧海》劇目中的主角哪咤是六杆皮影，操作起來更加複雜困難，但表現效果也更加靈活，是該劇目的彩點。除此之外，該劇目融合2D和3D的效果，實現2D與3D相互切換的皮影跟布袋表演，是在兩岸都很少見的創新形式。



兩岸不遺餘力地在推進新創作、新嘗試上努力，傳統非遺文化經由共生共創的創新形式也吸引到了更多的年輕人參與進來。中評社記者注意到，多數來到現場觀看皮影戲的觀眾是青年群體，部分觀眾手持台灣霹靂國際多媒體股份有限公司出品的系列手辦，在現場為精彩劇目喝彩。更有觀眾cos成霹靂布袋戲中的經典角色，在現場與其他觀眾熱情互動。據瞭解，現場觀眾大多是長期關注霹靂布袋戲的粉絲，他們關注霹靂布袋戲的相關劇目與作品，購買周邊產品，製作相關物料，積極向“圈外人”介紹推廣影偶文化。



此次活動是“第二屆海峽兩岸中華文化峰會”分論壇之一。在論壇環節，專家們還深入討論了皮影戲藝術在網絡數字時代、智能時代實現新的發展的思考。



