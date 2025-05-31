這屆香格里拉對話會與以往有何不同？

中評社北京5月31日電／第22屆香格里拉對話會5月30日至6月1日在新加坡舉行，來自40多個國家和地區的550餘名國防與安全機構代表將出席。



新華社報導，輿論和分析人士認為，美國特朗普政府如何回應地區國家對美方政策的質疑和不滿、東盟等各方在地區安全問題上的立場，以及中方安全理念和方案在這次會議期間備受關注。



美國“印太”政策難解信任危機



根據五角大樓發佈的消息，美國國防部長赫格塞思定於5月31日就美國所謂“印太地區”外交與安全政策發表演講。專家認為，這將是特朗普重返白宮後，其政府首次公開闡述亞太政策。



特朗普在總統第一任期提出所謂“印太戰略”，美國政府在隨後幾年中大搞所謂“大國競爭”，拉攏“小圈子”，攪亂地區安全形勢。特朗普再次上台後，向全世界揮舞關稅大棒，使包括一些美國盟友在內的地區國家受到嚴重衝擊，也招致廣泛批評。美國還要求其盟友國家承擔更多美國駐軍費用等。



新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院研究顧問陳思誠說，美國政策的實質就是以“交易”謀利，向他國要價。



新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院高級研究員鍾偉倫指出，各方都清楚，特朗普政府更加感興趣的是解決貿易逆差問題，赫格塞思在安全議題上無論說什麼都會顯得空洞無力，美國政府安撫其在亞洲的盟友將是一項“不可能完成的任務”。

