王毅會見瑞士聯邦委員兼外長卡西斯

中評社北京5月31日電／5月30日下午，中共中央政治局委員、外交部長王毅在香港會見出席國際調解院公約簽署儀式的瑞士聯邦委員兼外長卡西斯。



王毅說，外長先生專程來港出席此次活動，體現出你本人和瑞方對建立國際調解院的支持，也展現了瑞士作為中立國踐行多邊主義、支持對話協商化解分歧的積極姿態。中方讚賞瑞士在國際事務中發揮“架橋人”優勢，期待同瑞方以國際調解院為新平台，在爭端解決等領域加強溝通協作和經驗交流，建設好、運營好國際調解院這個調解領域首個專門政府間國際組織，使之同仲裁、司法等相互交流、相互促進，共同踐行多邊主義、維護國際公平正義。



王毅表示，當前“一國兩制”在港成功實踐，有力促進香港社會穩定與經濟發展。希望瑞方深化同香港各領域交流合作，實現互利共贏。王毅介紹了前不久中美在日內瓦經貿高層接觸情況，感謝瑞方為此提供便利。



卡西斯祝賀國際調解院公約簽署儀式成功舉行，表示這是以調解化解分歧邁出的重要一步，也開闢了瑞中合作新領域。當今世界充滿不確定性，需要中方發揮更大作用。瑞方很榮幸為中美日內瓦經貿高層接觸作出貢獻，願秉持積極對華態度，以兩國建交75周年為契機推動瑞中關係向前發展。



雙方還就伊朗核問題、烏克蘭危機等國際和地區問題交換了意見。