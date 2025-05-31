王毅會見老撾副總理沙倫賽

中評社北京5月31日電／5月30日下午，中共中央政治局委員、外交部長王毅在香港會見出席國際調解院公約簽署儀式的老撾副總理沙倫賽。



王毅表示，我們上午共同出席了國際調解院公約簽署儀式。老方積極參與籌建調解院，率先簽署公約，作出重要貢獻，中方對此表示讚賞。調解院的建立順應了時代發展潮流，符合聯合國憲章精神，為化解國際爭端、維護和平穩定探索了新路徑、搭建了新平台。相信老方將繼續發揮積極作用，共促公約早日生效，推動調解院有效運作。



王毅說，中老志同道合、休戚與共，始終肝膽相照、守望相助。在習近平總書記、國家主席和通倫總書記、國家主席的戰略引領下，中老命運共同體建設扎實推進，彰顯兩黨兩國關係發展的廣闊前景。中方願同老方以落實兩黨兩國最高領導人重要共識為主線，深化戰略協作，培育合作動能，加強雙多邊協調配合，共同抵禦單邊霸凌行徑，維護多邊主義和國際公平正義，推動中老命運共同體建設向更高層次發展。



沙倫賽祝賀國際調解院公約簽署儀式成功舉辦，表示調解體現了亞洲文化特色，發展中國家更願以調解處理爭端，相信調解院會吸引更多國家加入，為促進地區和平安全發揮重要作用。老方感謝中方長期堅定支持，願落實好兩黨兩國領導人達成的重要共識，加強各層級交往，推進老中泰鐵路等合作項目，推動老中命運共同體建設取得更多成果。