王毅會見尼泊爾外長阿祖

中評社北京5月31日電／5月30日下午，中共中央政治局委員、外交部長王毅在香港會見出席國際調解院公約簽署儀式的尼泊爾外長阿祖。



王毅表示，今天上午80多個國家和近20個國際組織派出高級別代表齊聚香港、共襄盛舉，表明通過調解消弭爭端是各方共同心願，符合發展中國家利益，更是時代發展潮流和聯合國憲章指明的方向。中方讚賞外長女士專程來港出席儀式，期待尼方早日加入國際調解院，共同為完善全球治理作出貢獻。



王毅說，中尼是傳統友好鄰邦。中方始終將尼泊爾置於周邊外交重要方向。去年12月，奧利總理成功對中國進行正式訪問。今年是中尼建交70周年，兩國面向發展與繁榮的世代友好的戰略合作伙伴關係面臨新的發展機遇。中方願同尼方總結成功經驗，高質量共建“一帶一路”，共同開創中尼關係下一個更加美好輝煌的70年。



阿祖祝賀中方成功舉辦國際調解院公約簽署儀式，表示國際調解院總部設在香港是理想選擇。尼中關係基於友好、平等和尊重。感謝中方長期以來對尼國家發展和民生改善提供寶貴幫助。尼方堅定恪守一個中國原則，支持“一國兩制”制度，決不允許任何勢力利用尼領土從事損害中國利益的活動。尼方願同中方密切高層交往，深化務實合作，推動尼中關係實現更好發展。