王毅會見津巴布韋外長穆爾維拉

中評社北京5月31日電／5月30日下午，中共中央政治局委員、外交部長王毅在香港會見出席國際調解院公約簽署儀式的津巴布韋外長穆爾維拉。



王毅表示，津方積極參與籌建國際調解院，今天首批簽署公約，成為創始成員國，中方對此表示祝賀。調解院是踐行聯合國憲章宗旨的重要法治公共產品，由全球南方國家共同發起，體現了發展中國家，特別是中小國家的普遍願望，為對話協商解決爭端提供了新的選擇，也將為進一步完善國際法治作出貢獻。



王毅說，去年9月，習近平主席同姆南加古瓦總統就兩國關係發展作出新的戰略指引。今年是中津建交45周年。建交以來，中津友誼歷經國際風雲考驗堅如磐石。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中津關係發展，支持津方維護自身利益，反對外部干涉，願同津方保持高水平戰略互信，在涉及彼此核心利益問題上繼續堅定相互支持，加強治國理政經驗交流，統籌推進各領域合作，引領中津關係行穩致遠。



穆爾維拉表示，很高興成為國際調解院創始成員國，津方願發揮積極作用，推動以和平和相互尊重方式解決爭端。津中兩國友誼深厚，津方永遠不會忘記中方在津巴布韋爭取民族獨立、維護國家主權、反對西方制裁過程中給予的堅定支持，感謝中方為津經濟社會發展提供的寶貴支持。津方堅定恪守一個中國原則，支持中方提出的共建“一帶一路”、系列全球倡議、中非合作論壇，願繼續同中方堅定相互支持、密切協作，構建更加緊密的津中命運共同體。