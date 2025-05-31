美政府要求對前往哈佛的人進行簽證額外審查

中評社北京5月31日電／新華社援引美國媒體30日報導，特朗普政府已命令所有美國駐外大使館和領事館立即開始對以“任何目的”尋求簽證前往哈佛大學的“任何人”進行“額外審查”。



報導援引一份由國務卿魯比奧簽署的外交電報說，“額外審查”包括申請人“在線狀態的完整篩選”，以及“此類申請人包括但不限於未來的學生、學生、教職員工、承包商、演講嘉賓和遊客”。



電報指示美國領事官員讓符合簽證資格的申請人公開其社交媒體賬戶，並提交給美國防欺詐部門。該部門將對每個此類申請人進行全面徹底的審查，包括社交媒體活動，以及更普遍的任何在線存在。



電報說，加強審查措施旨在確保美國領事官員能夠“識別潛在的不予入境情況以及任何表明申請人可能打算從事與所申請簽證類別不符的活動的信息”，以及“識別有反猶太主義騷擾和暴力歷史”的簽證申請人。



美國媒體認為，這一舉動表明美國政府與哈佛大學不和升級。現在“額外審查”不僅適用於學生，還擴大了被審查者範圍，可能成為對簽證申請人擴大社交媒體審查的試點。



據美國多家媒體27日援引魯比奧當天簽署的電報報導，特朗普政府正在考慮要求所有申請到美國留學的國際學生接受社交媒體審查，為準備實施這一審查要求，政府已指示全球各地美國使領館暫停為學生和交流訪問學者簽證申請者安排新的面談。此前已經預約好的簽證面談仍然可以進行。



特朗普再次入主白宮後，已經對美國多所高校“開火”，要求根除“校園內的反猶主義”、廢除高校向少數族裔傾斜的多元化舉措等。美國輿論普遍認為，特朗普政府重點針對哈佛大學等高校，因為共和黨認為這些大學是左翼自由派或者民主黨的大本營。