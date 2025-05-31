蘇丹快速支援部隊72小時內殺害26名平民

中評社北京5月31日電／蘇丹外交部30日發表聲明說，蘇丹快速支援部隊過去72小時內在該國西部科爾多凡地區殺害26名平民。



新華社報導，聲明說，蘇丹快速支援部隊30日襲擊北科爾多凡州首府歐拜伊德市的國際醫院，造成16名正在接受治療的病人死亡，另有多名病人家屬和醫務人員受傷；蘇丹快速支援部隊28日使用無人機襲擊西科爾多凡州胡維市一處公共市場，造成8名平民死亡；南科爾多凡州杜拜巴特市一個居民區28日也遭蘇丹快速支援部隊襲擊，造成2名平民死亡。



聲明還說，蘇丹快速支援部隊29日轟炸了聯合國世界糧食計劃署位於蘇丹西部北達爾富爾州首府法希爾市的倉庫，倉庫連同其中儲存的糧食被全部燒燬。



蘇丹外交部指責蘇丹快速支援部隊蓄意對平民、人道主義和民事機構以及重要設施發動系統性襲擊，稱其目的是造成盡可能多的人員傷亡並阻礙提供食物、水、醫療、電力等基本服務。



蘇丹快速支援部隊尚未就此作出回應。



近期，蘇丹衝突雙方在科爾多凡地區的武裝衝突有所升級。蘇丹快速支援部隊29日說，該部隊已控制該地區的杜拜巴特市和胡維市。



2023年4月15日，蘇丹武裝部隊與蘇丹快速支援部隊在首都喀土穆爆發武裝衝突，戰火隨後蔓延至其他地區。持續兩年多的武裝衝突已造成蘇丹約2.97萬人喪生、超過1236萬人流離失所。