5月份中國製造業採購經理指數回升

中評社北京5月31日電／國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會31日發佈數據，5月份，製造業採購經理指數（PMI）為49.5%，比上月上升0.5個百分點。



製造業生產活動有所加快，大型企業PMI升至臨界點以上。統計數據顯示，5月份，製造業生產指數為50.7%，比上月上升0.9個百分點，升至臨界點以上。新訂單指數為49.8%，比上月上升0.6個百分點。從企業規模看，大型企業PMI為50.7%，比上月上升1.5個百分點，重返擴張區間。



高技術製造業延續擴張，進出口指數均有回升。從重點行業看，高技術製造業PMI為50.9%，連續4個月保持在擴張區間，延續較好發展態勢；裝備製造業和消費品行業PMI分別為51.2%和50.2%，比上月上升1.6和0.8個百分點。5月份，新出口訂單指數和進口指數分別為47.5%和47.1%，比上月上升2.8和3.7個百分點。調查中部分涉美企業反映外貿訂單加速重啟，進出口情況有所改善。



市場預期改善。5月份，製造業生產經營活動預期指數為52.5%，比上月上升0.4個百分點，製造業企業對近期市場發展信心總體保持穩定。其中，農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、汽車、鐵路船舶航空航天設備等行業生產經營活動預期指數均持續位於56%以上較高景氣區間，相關企業對行業發展更為樂觀。