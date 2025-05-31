黃國昌表態：大罷免不會袖手旁觀

中評社台北5月31日電／美媒報導指出，美國擬擴大對台軍售規模，並向在野黨施壓勿阻“國防”支出。民眾黨主席黃國昌5月31日表示，迄今尚未收到任何軍購追加預算案，“從來都沒有來提”，強調軍事採購是高度嚴肅的課題，若有實際需求，應由“總統”或“行政院長”正式向“國人”說明採購項目與金額，而非透過不具名放話操作輿論。



中時新聞網報導，黃國昌指出，民眾黨一向支持強化台灣自我防衛能力，但所有軍事採購案都應從民意角度審慎監督。他直言，美方所謂“施壓”並未具體發生，行政部門也未曾提出相關預算案，“怎麼會有壓力呢？”他質疑，以外媒放話炒作，不僅不健康，也損害台美合作與“國會”監督制度。



針對“行政院”因總預算通刪，擬以追加預算補發地方補助款。黃國昌批，“行政院長”卓榮泰此舉是“目無法紀、違法濫權”，明知補助款屬法定義務支出，卻在預算決議未刪情況下逕行刪除，再要求“立法院”追加。他形容此作法如同“擄人勒贖”，並呼籲卓榮泰懸崖勒馬，“不要再這樣亂搞下去”。民眾黨也將邀請卓榮泰赴“立法院”專案報告，釐清相關爭議。



針對全台大罷免第三階段即將啟動，媒體關注民眾黨是否與國民黨合作。黃國昌強調，民眾黨將堅守民主防線，反對“賴政府”走回一黨專政老路。他表示，對抗民進黨的專制傾向，是所有民主力量的共同責任，民眾黨不會袖手旁觀。



在政策推動方面。黃國昌指出，民眾黨近期將舉辦多場宣講，聚焦法庭直播與核三重啟兩項主題。他強調，法庭直播制度早在2017年司改“國是會議”已有共識，目前已於“立法院”正式提案並逕付二讀，正值協商冷凍期，期盼社會各界支持，促使案子儘速交付院會審議。

