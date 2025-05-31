柯建銘疑洩大罷免投票時程　藍委轟“中選會”

中評社台北5月31日電／民進黨“立委”柯建銘31日在個人臉書宣布罷免案投票時間，引發爭議。國民黨“立委”許宇甄31日痛批，“中選會”尚未公告，柯建銘卻逕自對外宣布日期，根本是代替“中選會”發言，突顯“中選會”早已淪為民進黨附隨組織，不再是中立機關。



中時新聞網報導，許宇甄表示，“立法院萬年總召”柯建銘宛如魏忠賢再世，屢次阻撓朝野協商、癱瘓議事程序，挑起衝突、霸佔議場，只為鞏固黨內地位。他更長期以語言與權術操弄媒體與社會觀感，讓“立法院”淪為政治鬧劇，其存在已不是民進黨幹部代表，而是“立院”亂象起源。



她批評，真正威脅民主的從來不是體制外的暴力，而是體制內部的操弄者。民進黨以民主之名行專斷之實，最終將自食惡果。



許宇甄指出，英國歷史學家阿克頓勳爵說過，“絕對的權力導致絕對的腐敗”。如今台灣政局印證此言。賴清德僅以四成得票勉強當選，卻不展謙卑自制，反以“大罷免”、“大搜索”、“大羈押”等手段妄圖奪回立法權，重塑綠色威權結構。



她指出，賴清德執政風格剛愎自用，宛如古羅馬暴君尼祿，自認高於民主體制，甚至將“中選會”變成政黨工具。政府機器全面動員對付異己，沒收反廢死公投，這已不是民主，而是獨裁。



許宇甄也砲轟，“行政院長”卓榮泰為通過追加預算，竟違法刪減地方政府補助款636億元，將納稅人當成政治談判籌碼，手段形同政治綁架，與恐怖份子無異。



她進一步指出，大法官與檢調機關淪為執政者工具，“釋憲”選擇性解釋、偏袒執政黨，對民進黨弊案視若無睹，卻對在野黨窮追猛打，甚至提前放話媒體，形同社會處決，法治體系信任已岌岌可危。