多家國際投行上調中國經濟增速預期

中評社北京5月31日電／新華社報導，高盛、摩根大通等多家國際投行近日表示，隨著中國宏觀政策落地顯效，中美經貿會談取得實質性進展，決定上調對2025年中國經濟增速預測。其中，高盛上調0.6個百分點，摩根大通上調0.7個百分點，摩根士丹利上調0.3個百分點，野村上調0.5個百分點。



高盛5月13日發布研報稱，上調對中國出口和GDP增速預測。高盛首席中國經濟學家閃輝說，考慮到中美大幅降低雙邊關稅水平，將中國2025年出口量增速預測上調5個百分點，將淨出口對中國GDP增速的貢獻由前值的負0.5個百分點，提高至0.1個百分點。高盛還上調了今年二季度和下半年的中國環比GDP增速預測，並將2025年全年GDP增速預測上調0.6個百分點。



5月19日出爐的國民經濟運行情況數據顯示，4月中國社會消費品零售總額同比增長5.1%、環比增長0.24%。野村中國首席經濟學家陸挺表示，受消費品以舊換新政策加力擴圍帶動，4月中國零售數據較好。此外，中美經貿會談取得實質性進展的背景下，部分出口企業加緊安排貨物裝運，這將對二季度中國出口產生一定影響。由此，野村將中國二季度GDP同比增速預測上調1.1個百分點，並將全年GDP增速預測上調0.5個百分點。



摩根大通中國首席經濟學家朱海斌認為，2024年9月以來，中國出台了一攬子增量政策，產生了積極效果。今年財政政策比以往更為積極，赤字率按4%左右安排、比上年提高1個百分點；政府發債規模也相比往年大幅提高。此外，今年消費品以舊換新支持資金達3000億元，比去年翻了一倍，這有助於擴大內需。



摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強表示，今年以來，中國家庭消費和政府支出均有所改善。從家庭端來看，以舊換新補貼、定向的育兒補貼以及對服務業的支持政策有利於提振消費。從政府端來看，地方政府隱性債務置換，不僅降低了利息負擔，也為一些面臨展期困難的隱性債務減輕償還壓力，有助於呵護地方財力、增加財政支出強度。加快解決地方政府拖欠企業賬款問題，也可改善企業的流動性和資產負債表。

