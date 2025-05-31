馬斯克白宮歡送會：“分手”應該體面？

中評社北京5月31日電／美國總統特朗普30日在白宮舉行記者會，歡送政府效率部前負責人、企業家馬斯克。兩人表現得惺惺相惜，彼此不吝溢美之詞。不過，外界認為兩位“秀團結”的“體面”掩蓋不了美政府效能治理失敗的事實。



給特殊雇員的特殊禮物



新華社報導，馬斯克28日在社交媒體上發文說，他作為“特殊政府雇員”的任期結束。



特朗普30日在白宮總統辦公室舉行記者會，“歡送”馬斯克。特朗普坐在辦公桌後，馬斯克站在他的側後方。



馬斯克一身黑色裝束，戴著黑色棒球帽，上面寫著政府效率部的英文縮寫；穿的T恤衫上寫著“政府效率部之父”。



特朗普列舉了政府效率部取得的一些成績，稱馬斯克“不知疲倦地領導了幾代人以來最大規模的政府改革”。



特朗普表示，馬斯克“並沒有真的離開，今後還會來來去去”。他送給馬斯克一把金鑰匙，稱這一禮物僅給“非常特別的人”。馬斯克接過鑰匙時，特朗普與他握手，還拍了一下他的手背。



外媒報導截圖，馬斯克在展示得到的“金鑰匙”。



馬斯克表示感謝，稱自己將作為特朗普的“朋友和顧問”，“如果總統有任何事想要我做，我將效勞”。他沒有詳細說明今後的具體角色，僅表示會繼續向政府效率部提供支持。



馬斯克還對特朗普重返白宮後對總統辦公室的重新裝修大加稱讚。

