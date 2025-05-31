俄烏談判再啟：俄攜草案赴會烏堅持領土不妥協

中評社北京5月31日電／俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫5月30日對媒體表示，俄羅斯代表團將前往伊斯坦布爾，並準備好在6月2日與烏克蘭開啟第二輪談判。



俄代表團準備6月2日與烏開啟第二輪談判



央視新聞報導，佩斯科夫說，希望俄烏雙方能在新一輪談判中就和平協議備忘錄內容進行討論。俄方將不會公開備忘錄相關內容。在此框架內，黑海航行安全有可能成為雙方達成諒解的一部分。對於美國總統特朗普有關願意與俄烏元首舉行三方會談的表態，佩斯科夫說，俄總統普京原則上支持舉行最高級別接觸，但衹有在俄烏談判取得成果之後才能進行。



俄稱未討論其他國家調解俄烏衝突的議題



俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃30日表示，由俄羅斯總統助理梅金斯基率領的俄羅斯代表團將於6月2日在伊斯坦布爾參加第二輪俄烏談判。俄方代表團將攜一份備忘錄草案和其他停火提議。俄方衷心感謝土耳其作為談判平台東道主創造必要的舒適條件。然而，目前還未就有關土耳其或其他任何國家介入調解的話題進行討論。



烏外長：願與俄談判 仍等待俄提交備忘錄



烏克蘭總統澤連斯基30日晚表示，他當天與土耳其總統埃爾多安通電話，討論了烏克蘭和俄羅斯可能在土耳其城市伊斯坦布爾舉行新一輪談判的問題。雙方還討論了舉行烏克蘭、俄羅斯、土耳其、美國四國領導人會談的可能性。



30日，烏克蘭外長瑟比加在與土耳其外長費丹會談舉行的聯合發布會上表示，烏克蘭有意繼續與俄羅斯就和平問題進行談判，但仍在等待俄方提交此前宣稱的停火備忘錄。他表示，烏方希望戰爭能在今年結束，願與俄羅斯直接討論停火可能性。瑟比加說，如果特朗普參加烏俄領導人會晤，烏方表示歡迎。

