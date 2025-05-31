加州州長：美國政府“違法”關稅政策後果嚴重

中評社北京5月31日電／美國加利福尼亞州州長加文·紐森在5月30日播出的一檔節目中批評聯邦政府“單邊”且“非法”的關稅政策，認為其正給美國經濟帶來嚴重後果。



新華社報導，美國最受歡迎的播客平台之一“邁達斯之手”網絡公司5月30日播出對紐森的專訪。紐森說，近期一系列宏觀經濟數據顯示，美國經濟正趨於萎縮，而且由於供應鏈阻塞和供應短缺，“完全由特朗普政府自己造成”的負面影響和混亂狀況還在加劇。



紐森說，從加州港口得到的最新數據顯示，洛杉磯港5月共有17艘貨輪取消入港航期，並已有10艘貨輪取消預定的6月入港航期。在奧克蘭港，5月入港貨輪數量同比減少15%。與此同時，貨櫃艙位費在上漲。



紐森強調，關稅政策讓美中小企業“遭受了不成比例的打擊”，這是美國國際貿易法院5月28日和哥倫比亞特區聯邦地區法院5月29日裁決先後“叫停”它的原因，特別是後一項裁決，明確禁止特朗普政府對兩家小型玩具進口商徵收關稅。



紐森說，他與十多位小企業主交流過，得到的結論是，不穩定的關稅政策對他們造成了“恐怖甚至是災難性”的打擊。其中一名經營嬰兒用品的年輕女企業主告訴他，她不得不看著自己8歲的兒子說：“你剛出生的時候，是你啟發媽媽開始這門生意，現在媽媽已經簽下了沃爾瑪和塔吉特的供貨合同，我們押上了房子，現在媽媽不知道還能不能繼續擁有我們的房子了。”



紐森說，這些真實的情況證明，關稅政策是有嚴重後果的，對中小企業尤其如此，它們遭遇了不確定性帶來的災難性打擊。



4月16日，紐森宣布加州就關稅問題起訴特朗普政府。加州是全美經濟最強州，也是全美第一個就關稅問題起訴特朗普政府的州。