外交部發言人就美國防長涉華消極言論答記者問

中評社香港6月1日電／外交部發言人31日就美國防長赫格塞思在香格里拉對話會上涉華消極言論答記者問。



新華社報導，有記者問：據報導，5月31日，美國防長赫格塞思在香格里拉對話會上發表演講，大肆渲染中國威脅，就涉台、南海等問題發表消極言論。請問中方對此有何評論？



發言人說，赫格塞思無視地區國家求和平謀發展的呼聲，兜售陣營對抗的冷戰思維，抹黑攻擊中國，大肆渲染“中國威脅論”，充滿挑釁挑撥。中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。



發言人指出，事實上，美國才是世界上名副其實的霸權國家，是破壞亞太地區和平穩定的最大因素。美國為維護自身霸權，推進所謂“印太戰略”，在南海地區部署進攻性武器，在亞太地區煽風點火、製造緊張局勢，正將亞太地區變成“火藥桶”，引發地區國家深切擔憂。



發言人強調，台灣問題純屬中國內政，任何外國無權干涉。美方不要妄想把台灣問題當作遏制中國的籌碼，勿要玩火。中方敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止為“台獨”勢力撐腰打氣。南海的航行和飛越自由從來都不存在任何問題。中國在南海問題上始終堅持同有關國家通過對話協商妥善處理分歧，堅持依法依規維護領土主權和海洋權益。美國才是破壞南海和平穩定的最大因素。



“中方敦促美方切實尊重地區國家維護和平穩定的努力，停止蓄意破壞地區和平穩定環境，渲染衝突對抗、加劇地區局勢緊張。”發言人說。