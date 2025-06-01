今起試行！中國單方面免簽“朋友圈”再增5國

中評社香港6月1日電／今天起，中方對巴西、阿根廷、智利、秘魯、烏拉圭5國持普通護照人員試行免簽政策，中國單方面免簽“朋友圈”又添新成員。



新華社報導，2025年6月1日起至2026年5月31日，上述5國持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問、過境不超過30天，可免辦簽證入境。



這是中方免簽政策首次拓展到拉美和加勒比地區國家。至此，適用單方面免簽政策來華國家已擴展至43個。



國之交在於民相親。不斷擴大的免簽範圍背後，是中國社會的開放包容、中國人民的熱情友善，更是中國持續推進高水平對外開放的堅定信心和扎實行動。



2023年12月起，中國先後對法國、瑞士、新西蘭、葡萄牙、斯洛伐克等國試行單方面免簽政策；僅2024年一年，通過單免政策來華的外國人總人次多達339.1萬，同比增長1200.6%；今年“五一”假期，外國人入出境總人次達111.5萬，其中適用免簽政策入境38萬人次，同比增長72.7%……



“我高興又迫切地等待著家人的到來。”在安徽外國語大學擔任西班牙語教師的智利公民卡羅萊納·阿拉亞興奮地說。



阿拉亞在得知中國免簽政策擴大後，立刻在社交平台上分享了這一好消息，收穫許多親友點讚。她感慨道：“現在有了免簽政策，父母來看望我們一家就方便多了。盼望在中國迎接他們！”



致力於研究中巴關係的巴西學者菲利普·波爾圖已在中國生活一年多。在得知免簽消息後，波爾圖說：“我的媽媽今年52歲，還從來沒有出國旅行過。中國很可能成為她第一個海外旅行目的地。以前我的巴西朋友只能通過我的社交媒體瞭解中國，現在有了免簽政策，相信他們很快就能親自來體驗這個國家了。”



不斷擴大的免簽國家範圍，向世界展示的不僅是中國熱情友善的待客之道，還有中國同各國互利共贏的交往之道。



來自秘魯的伊麗莎白·塔科目前在天津外國語大學國際教育學院攻讀國際商務碩士。她表示，免簽政策不僅有助於加強中國與拉美國家在文化、旅遊方面的交流，也能為密切中拉經濟合作提供更多機會。



阿根廷智庫機構阿根廷國際關係理事會的卡羅拉·拉蒙表示，近年來，阿中兩國在留學生交流、文化合作、體育互動等多領域交流合作取得長足發展。中方擴大免簽國家範圍，將進一步促進中阿乃至中拉各領域交流和人員往來。



中拉命運共同體理念提出已十年有餘，雙方往來頻繁，合作不斷深化，取得豐碩成果。2024年，中拉雙邊貿易額突破5000億美元。中國產品廣泛出口到拉美國家，來自拉美地區的車厘子、牛肉等也融入中國家庭的日常飲食。



來自烏拉圭的商人加夫列爾·馬丁已在中國開了2家牛排餐廳，也在鄭州、天津、深圳等城市開展牛肉進口業務。聽聞中國對烏拉圭等國試行單方面免簽政策，馬丁高興地說：“中國有句話叫‘耳聞不如目見’，免簽政策可以讓更多人親眼看到中國的發展，感受中國人民的友好，品嘗美味的中國美食，體驗其他令人驚嘆的獨特魅力。”



中方日前還宣佈，自2025年6月9日至2026年6月8日，對沙特、阿曼、科威特、巴林持普通護照人員試行免簽政策。



未來可期。隨著中國開放的大門越開越大，更多外國朋友來到中國、看見中國、感受中國、瞭解中國，中國人民將同世界人民在雙向奔赴的交往交流中，相知相近、共享繁榮。