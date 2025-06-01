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特朗普擬撤回馬斯克盟友出任太空總署署長提名
http://www.CRNTT.com   2025-06-01 09:39:12


　　中評社香港6月1日電／美國白宮表示，總統特朗普計劃撤回提名艾薩克曼為下任美國太空總署署長。

　　據香港電台報導，白宮表示，太空總署下一任領導人，必須完全認同特朗普總統的“美國優先”議程，新任人選將由總統親自宣佈。 白宮未有解釋撤回任命的原因。

　　艾薩克曼是科技界億萬富豪，與Tesla行政總裁馬斯克關係密切。

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