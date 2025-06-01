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俄羅斯西部橋梁坍塌致火車脫軌 至少7人死亡
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2025-06-01 10:24:33
中評社香港6月1日電／據俄羅斯媒體6月1日報導，俄羅斯西部布良斯克州一座橋梁5月31日晚發生坍塌，導致一列客運火車脫軌。布良斯克州長博戈馬茲說，這起事件已造成至少7人死亡，另有30人被送醫接受治療。
報導援引俄羅斯緊急情況部消息說，約180人和60台設備正在現場參與救援工作。
新華社報導，莫斯科鐵路公司表示，“非法干擾運輸活動”導致橋梁坍塌，進而造成這列從莫斯科開往克里莫夫的客運列車脫軌。
布良斯克州位於俄羅斯西部，與烏克蘭和白俄羅斯接壤。
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