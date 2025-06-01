巴黎5猶太機構遭噴漆　以促法國保護猶太社區

中評社香港6月1日電／法國首都巴黎的5個猶太機構被人噴綠色漆油，當局已展開調查。



路透社引述警方消息人士說，警方當地周末凌晨在巴黎的猶太人大屠殺紀念館、3座猶太教堂，以及一間猶太社區的餐廳，發現被人用油漆破壞。法國內政部長勒泰洛在社交平台說，對針對猶太社區的卑鄙行徑感到厭惡。



香港電台援引報導，以色列總統赫爾佐格說，對事件感到震驚，呼籲法國當局迅速、堅決採取行動，肇事者繩之於法，並保護猶太社區免受任何形式的仇恨和攻擊。



