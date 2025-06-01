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巴黎5猶太機構遭噴漆　以促法國保護猶太社區
http://www.CRNTT.com   2025-06-01 11:29:00


　　中評社香港6月1日電／法國首都巴黎的5個猶太機構被人噴綠色漆油，當局已展開調查。

　　路透社引述警方消息人士說，警方當地周末凌晨在巴黎的猶太人大屠殺紀念館、3座猶太教堂，以及一間猶太社區的餐廳，發現被人用油漆破壞。法國內政部長勒泰洛在社交平台說，對針對猶太社區的卑鄙行徑感到厭惡。

　　香港電台援引報導，以色列總統赫爾佐格說，對事件感到震驚，呼籲法國當局迅速、堅決採取行動，肇事者繩之於法，並保護猶太社區免受任何形式的仇恨和攻擊。

　　

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