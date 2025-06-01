陳茂波：國際調解院為解決爭議開闢新路徑

中評社香港6月1日電／《國際調解院公約》簽署儀式日前在香港舉行，香港財政司司長陳茂波說，高效、公平、公道、獲各方信賴的爭議解決機制，是推動更多國際投資和貿易的重要支撐之一，有助增強投資者的信心。



香港電台報導，陳茂波在網誌指出，近年，愈來愈多的雙邊或多邊投資貿易協議，把“調解”列為解決爭議的方式之一。根據一些國際研究，在全球約4000份國際投資協議中，約三分一包含了“調解”程序，包括近年訂立的《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)和東盟全面投資協定（ACIA）等。



陳茂波說，國際調解院為解決國際爭議開闢了一條新的路徑，既鞏固香港作為“亞太區國際法律及解決爭議服務中心”的發展，同時也提升香港國際金融、貿易和航運中心的競爭力，特別是在發展與全球南方的關係上，相輔相承、相互促進。



陳茂波指出，近年香港與全球南方的經貿聯繫正加速深化，過去兩年，從2023年首隻投資沙特股票的交易所買賣基金（ETF）在港上市、去年兩隻追蹤港股的ETF在沙特掛牌，到上周投資沙特債券的ETF，都反映香港與沙特在金融市場的互動頻繁、有來有往，同時也顯示香港在跨境金融創新上不斷作出新的探索。



陳茂波說不論是東盟或是中東，全球南方地區的人口都非常年青，近年的政治環境亦相對平穩，他們都希望聚焦經濟，推動經濟多元化發展，並願意投入更多資源於基建發展、綠色轉型、數字經濟，以至醫療教育等公共服務的改善。作為國際金融中心和世界一流的專業服務樞紐，香港很自然是它們理想的合作夥伴。