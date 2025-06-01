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德總理訪美晤特朗普 討論俄烏衝突及中東局勢
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2025-06-01 11:59:35
中評社香港6月1日電／德國總理默茨將訪問美國，同總統特朗普會面。
香港電台報導，這次會談將是默茨上月就任總理以來，首次正式訪問美國，也是兩位領導人首次會面。
德國政府發言人聲明表示，兩人會晤的議題將包括俄烏衝突、中東局勢及貿易政策。
彭博報導，烏克蘭總統澤連斯基與南非總統拉馬福薩，早前分別在白宮會晤期間，受到特朗普公開抨擊，德國官員擔憂，默茨也可能遭遇類似對待。為縮小雙方分歧，默茨已表明願意滿足特朗普提出的部分要求，包括承諾在未來幾年內，將德國的防務開支提高至國內生產總值5%。
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