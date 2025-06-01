德國漢學家吳漠汀：彈指間愛上神奇敦煌

中評社香港6月1日電／德國漢學家吳漠汀是個“中國通”，從他的譯著就能看出他對中國文化的熟悉和熱愛。他是中國古典名著《紅樓夢》首部完整德文譯本的譯者之一，還曾翻譯魯迅、巴金、錢鍾書等中國現當代作家的大量作品。他曾去過中國很多城市考察、學習，但造訪中國西部的甘肅省敦煌市，卻是人生第一次。



新華社報導，近日，吳漠汀來到敦煌參加第四屆文明交流互鑒對話會。在短短幾日的行程中，他與來自日本、韓國、美國、泰國等不同國家的學者就文明交流的話題分享觀點。



“敦煌是一座被沙漠環抱的綠洲城市”“敦煌擁有豐富多彩的藝術寶庫和文化遺產”“敦煌文化是絲綢之路多元文明交流融匯的結晶”……來之前，吳漠汀對此行做足了功課。



親眼所見遠勝聞名。來敦煌後，當眼前的景象與書上各種描述相互呼應，那些字句仿彿從腦海中躍於眼前，令吳漠汀深感震撼。



尋訪世界文化遺產莫高窟，他的敬畏之心油然而生。洞窟壁畫裡文化元素的多樣性俘獲了他的心，同樣啟發著他。



在有著“萬神殿”之稱的第285窟里，壁畫中既有西方神話中的阿波羅和狄安娜，也有中國神話中的伏羲、女媧；既有來自印度佛教的飛天，又有中國道教的羽人。



吳漠汀說，正是文明的碰撞交融，才孕育出了如此盛大輝煌且流傳千年的文化奇跡，讓不同文明在小小的洞窟中和諧共生。



跨越千年，在這場對話會上，來自不同國家的人們仍然能從敦煌汲取包容共存、交流互鑒的智慧和力量。



“敦煌是個了不起的地方。在全球範圍內，很少有這樣的地方擁有如此深遠的文化影響力。”吳漠汀在中國工作和學習30多年。但他初遇敦煌，彈指間便愛上了這裡，“這是敦煌的魅力，這是多元文明的魅力”。



38年前，吳漠汀在家鄉明斯特市舉辦的一場詩歌朗誦會上，被一首中文詩歌吸引，由此開始瞭解中國。後來，他奔赴北京大學求學，走上中國文學的研究之路。



多年來，因為工作的關係，吳漠汀頻繁往返於中德兩國之間，致力於讓世界瞭解中國文學和中國文化。



如今，從他執教的湖南師範大學出發，一路向西，來到2600多公里外的敦煌，他有了新的思考，“數字化時代背景下，人類如何更好地進行文明交流互鑒？”



短暫的敦煌之行給出了答案。“多極化的世界需要我們以更加開放包容的心態面對差異。彼此對立絕非良策，攜手合作才能塑造未來。我們要用好技術優勢，深化國際學術合作，推動實現真正的文明交流互鑒。”吳漠汀說。