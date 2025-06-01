中評社香港6月1日電／波蘭舉行總統選舉第二輪投票。



在首輪投票得票最多的執政聯盟候選人恰斯科夫斯基，以及獨立候選人納夫羅茨基對決。



香港電台報導，投票在當地時間早上7時開始，晚上9時結束。全國約2800多萬名登記選民，可於各地3萬2千多個票站投票。



民調顯示，兩人支持度極之接近，數字在誤差範圍，外界預計當日無法確定勝利。



國家選舉委員會表示，將於當地星期一公佈最終點票結果。