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波蘭舉行總統選舉第二輪投票
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2025-06-01 15:31:13
中評社香港6月1日電／波蘭舉行總統選舉第二輪投票。
在首輪投票得票最多的執政聯盟候選人恰斯科夫斯基，以及獨立候選人納夫羅茨基對決。
香港電台報導，投票在當地時間早上7時開始，晚上9時結束。全國約2800多萬名登記選民，可於各地3萬2千多個票站投票。
民調顯示，兩人支持度極之接近，數字在誤差範圍，外界預計當日無法確定勝利。
國家選舉委員會表示，將於當地星期一公佈最終點票結果。
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