烏總統顧問：備忘錄未來實施恐困難重重

中評社北京6月1日電／俄羅斯方面5月30日稱，俄代表團已經準備好在6月2日與烏克蘭開啟第二輪談判，希望雙方能就和平協議備忘錄內容進行討論。烏克蘭官員5月31日表示，由於俄羅斯未公開備忘錄內容，烏方猜測大概率與俄方官員此前聲明並無差異，未來實施備忘錄內容可能困難重重。



央視新聞報導，烏克蘭總統辦公室主任顧問謝爾蓋·列先科5月31日表示，俄羅斯未公開停火備忘錄文本，導致各方無法評估其可行性。最終這份計劃大概率與俄方官員此前聲明並無差異，因而推進實施備忘錄內容面臨重重困難。



烏克蘭總統澤連斯基同一天表示，目前烏克蘭、土耳其、美國及其他合作夥伴均未獲得俄方有關此次談判的具體議程信息。



此前一天，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫表示，俄方談判代表團將前往土耳其伊斯坦布爾，並為6月2日舉行的新一輪俄烏直接談判做準備，希望俄烏雙方能在新一輪談判中就和平協議備忘錄內容進行討論。俄羅斯外交部長拉夫羅夫此前表示，俄方按此前會談達成的約定迅速制訂了相應的備忘錄，闡明俄方在妥善解決烏克蘭危機根源相關問題上的立場。拉夫羅夫表示，在解決烏克蘭危機問題上，俄方提出的條件之一是烏克蘭重回中立、不結盟和無核的地位。他表示，必須消除烏克蘭危機的根源，“無論以何種形式解決衝突，俄羅斯對烏克蘭無核化和中立地位的要求都必須得到滿足”。

