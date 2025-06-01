挺誰選高雄市長？ 傳湧言會“已定案”

中評社台北6月1日電／民進黨前“立委”、隸屬湧言會的趙天麟近日在餐敘公開力挺“立委”邱議瑩參選高雄市長，為政壇投下一枚震撼彈。據悉，湧言會日前內部會議中，有討論過2026這局挺誰，已拍板“下注”邱議瑩，但考量過去“立委”林岱樺也曾積極尋求支持，加上林涉助理費案狀況尚不明朗，以及評估恐讓大罷免選情失焦等因素，不急著太早攤牌。



中時新聞網報導，目前民進黨高雄市長初選檯面上，僅剩“立委”賴瑞隆、許智傑、邱議瑩與林岱樺4人角逐。賴瑞隆與許智傑同屬新潮流派系，邱議瑩雖無明顯派系色彩，但與現任市長陳其邁交情深厚，超過20年的情誼讓外界普遍認為邱是陳其邁的首選。反觀林岱樺隸屬“正國會”，卻因助理費案風波未平，聲勢受挫，讓湧言會轉而尋找“備案”，但因湧言會與新潮流水火不容，邱議瑩順勢成為最佳人選。



陳其邁雖以“公道伯”自居，表面不偏袒任何參選人，但近年與湧言會互動頻繁，早已引發揣測。他一手輔選子弟兵黃捷成為“立委”，並鼓勵其加入湧言會，種種跡象顯示陳其邁與湧言會關係非同一般。加上陳其邁與新潮流派系的舊怨，力挺新系人選的可能性微乎其微，邱議瑩自然成為他心照不宣的選擇。



據瞭解，湧言會近期內部會議已針對2026高雄市長初選討論，邱議瑩在會中呼聲最高，幾乎篤定成為派系力挺對象。然而，趙天麟近日公開喊話，意外“破哏”，讓湧言會不得不緊急統一口徑，宣稱“尚未定案”，試圖掩蓋內部盤算。



但知情人士透露，湧言會力挺邱議瑩已是鐵板釘釘，邱更展現“誠意”，承諾若當選市長，將延攬湧言會推薦的人才入小內閣，並在未來邱議瑩本命區的大旗美區“立委”補選中全力支持湧言會人選，彼此合作幾乎已經達成共識。



然而，湧言會為何遲遲不公開表態？知情人士透露，主因在於林岱樺的助理費案尚未明朗。林過去積極爭取湧言會支持，若湧言會過早公開挺邱，等於與林徹底翻臉，恐影響派系和諧。此外，大罷免選舉將至，也讓湧言會保持低調，擔心過早攤牌會模糊焦點，影響整體布局。