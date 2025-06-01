罷綠委恐無一達標送件？罷團：會堅持到截止日

中評社台北6月1日電／藍營罷免15位民進黨“立委”的第二階段連署書送件截止期限陸續逼近，近日傳出藍營自家評估，恐怕沒有1件罷綠委案可以達標送件。對此，罷免綠委吳思瑤團體“地動刪瑤”召集人賴苡任說，會堅持到6月7日截止日，對於藍營內部有任何評估，尊重但不會放棄。



中時新聞網報導，賴苡任今到北投市場掃街持續衝刺連署份數，對於傳出藍營自家評估，依目前情勢看來，罷綠案恐怕沒有1案可以達標送件。賴苡任說，無論是藍營或是綠營，相信都對於藍罷綠有期待，當然有些人現在覺得狀況不明，所以會有所失望。



但賴苡任強調，最後成功或失敗多少，他作為召集人就會負責到底，堅持到6月7日截止日，會突破困難，包含向台北高等行政法院提起訴訟，主張二階連署書應由連署人送件，不應限制於單一領銜人等，也是努力突破沒有領銜人這件事，對於藍營內部有任何評估，當然尊重，但還是不會放棄，目前第二階段份數還剩5000件，希望可以繼續衝刺到最後一刻，衝破門檻。



中正萬華罷免吳沛憶“憶事吳成”召集人李孝亮則表示，目前差距還有1.1至1.2萬份，地方民代都有幫忙收連署書，下周北市議員鍾小平、議長兼黨部代理主委戴錫欽也會將收到的連署書轉交給他。李孝亮說，與“地動刪瑤”團隊一直以來都是相輔相成、互相鼓勵，剩下最後1周，歡迎所有在野力量幫忙造勢、收連署書。