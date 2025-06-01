更換領銜人失敗　罷瑤團體提行政訴訟

中評社台北6月1日電／罷免綠委吳思瑤團體“地動刪瑤”更換領銜人失敗，罷團召集人賴苡任向台北高等行政法院提起訴訟，主張二階連署書應由連署人送件，不應限制於單一領銜人。“中選會”回應，已收到通知，擬於6月3日先召開調查程序庭。賴苡任1日表示，既然是首次在台灣選舉史上，罷免案當中，行政法院受理暫時處分，他也邀請吳思瑤到場聽取訴求。



中時新聞網報導，賴苡任今到北投市場掃街持續衝刺連署份數，對於“中選會”聲明表示，罷免團體與日常生活中的其他各種團體相同或相似，依法皆有法定代表人或負責人等，就《選罷法》規定來說，罷免案提議人之領銜人，簡稱領銜人，就是罷免團體“法定代表人”的意思，並強調無論是罷免提議、提議送件、罷免連署、連署送件、補提送件等等，依法即由領銜人（或其受託人）為之，自不可能無需領銜人即可提議送件、徵求連署。



賴苡任說，當然就“中選會”的立場，就是所謂的依法行政，根據的就是《選罷法》第80條第3項，載明必須要有領銜人才可以去送件，當然訴訟的爭點，也同樣是在第80條第3項，他認為無論是在整個行政設計，第一、第二階段表格的設計不同，又或是領銜人做為第一階段提議人，提議人又不能成為第二階段連署人情況下，其實領銜人並不是第二階段連署人，“何以代表有更大民意的連署人去送件？”，強調還有更多的理由跟事證。



賴苡任表示，開庭時當然希望“中選會”派出主委李進勇親自當代表，直球對決，但他認為最後應該還是請訴訟代理人，但既然是首次在台灣選舉史上，罷免案當中，行政法院受理暫時處分，如果當天可以聽庭，他也邀請吳思瑤親自到現場聽取訴求。



至於有無跟領銜人張克晉聯絡，賴苡任說會主張由連署人送件，就是希望第二階段不再受限於領銜人，由於自己是本案的被告，所以沒辦法連絡對方，但近日也有透過中間人連繫，彼此關心一下。



被問到如果北高行最後沒有採取暫時處分，那6月7日是否還有必要到“中選會”送件。賴苡任說，如果當天沒有做成暫時處分，也就是說北高行認為還是必須要由領銜人送件，後續會再跟領銜人溝通，目前第二階段份數還剩5000件，希望可以繼續衝刺到最後一刻，衝破門檻。