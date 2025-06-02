中評現場：第三屆家鄉市集嘉年華隆重開幕

第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華在維多利亞公園隆重開幕（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月2日電（記者 段曉魯）6月1日上午，由香港廣東社團總會、香港福建社團聯會、香港廣西社團總會、香港海南社團總會、香港浙江省同鄉會聯合會、香港山東社團總會等30個省級同鄉社團聯合主辦的第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華在維多利亞公園隆重開幕。活動即日起持續至6月5日，共五天。



香港特區政府政務司司長陳國基、中央人民政府駐港聯絡辦副主任劉光源、中央駐港維護國家安全公署副署長陳楓、香港特區政府保安局局長鄧炳強、民政及青年事務局局長麥美娟等蒞臨主禮。



籌委會主任、香港廣東社團總會主席龔俊龍表示，今屆“家鄉市集”跟往年相比，陣容更加龐大、產品更加豐富、內容更加多樣，運動體驗更具活力、科技創新更加亮眼。相信此次家鄉市集將會是一次感受各地家鄉獨特魅力、共享博大精深中華文化的盛宴。龔俊龍又指，香港正處在團結一心拚經濟、謀發展的嶄新歷史階段，全港同鄉社團將繼續傳承愛國心、桑梓情，支持特區政府依法施政，支持香港以改革創新精神當好中國式現代化的“超級聯繫人”，堅定發展信心，主動識變應變求變，對接“一帶一路”等國家戰略，護航“一國兩制”實踐行穩致遠。相信在廣大市民的團結奮鬥下，香港前景一定會更加光明，“東方之珠”一定會煥發出更加絢麗的光彩。



香港特區政府政務司司長陳國基表示，香港開埠初期，很多內地同胞來到香港發展事業，落地生根。隨後，不同省市的同鄉社團陸續成立，致力團結鄉親，支持本地工業、商業發展，成為維持香港繁榮穩定的重要力量。同鄉社團既為鄉親提供親情交流的平台，也擔當橋樑角色，促進香港與內地各省市的人文交流和經貿合作，為國家和香港的發展作出重大貢獻。



陳國基亦表示，特區政府一直支持同鄉社團發展，於2023年宣布推出“同鄉文化推廣計劃”，資助同鄉社團舉辦各種文化推廣活動，包括家鄉市集、校園活動、社區關愛探訪、內地考察團等，讓不同年齡層的市民都能夠參與。計劃自推出以來成效顯著，不單止讓市民更加瞭解不同的家鄉文化，更加弘揚愛國、愛港、愛鄉的精神。