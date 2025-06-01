陳國基：辦好全運會及各項盛事　說好香港故事

中評社香港6月1日電／香港政務司司長陳國基表示，政府將與社會各界攜手，做好年底舉辦的第十五屆全運會及各項盛事，向世界說好香港故事。



香港電台報導，陳國基出席第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華致辭時表示，香港開埠初期，很多內地同胞在港落地生根，特區政府亦支持同鄉社團發展，近年推出不同活動，讓不同年齡層可以參與，培養市民愛國、愛港、愛鄉精神，期望各個同鄉社團日後繼續配合政府推動香港發展。



陳國基其後到市集的不同攤位與檔主交流，被問到是否已於新任中聯辦主任周霽會面，陳國基回應說非常歡迎對方到港。