【
大
中
小
】 【
打 印
】
陳國基：辦好全運會及各項盛事 說好香港故事
http://www.CRNTT.com
2025-06-01 16:13:22
中評社香港6月1日電／香港政務司司長陳國基表示，政府將與社會各界攜手，做好年底舉辦的第十五屆全運會及各項盛事，向世界說好香港故事。
香港電台報導，陳國基出席第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華致辭時表示，香港開埠初期，很多內地同胞在港落地生根，特區政府亦支持同鄉社團發展，近年推出不同活動，讓不同年齡層可以參與，培養市民愛國、愛港、愛鄉精神，期望各個同鄉社團日後繼續配合政府推動香港發展。
陳國基其後到市集的不同攤位與檔主交流，被問到是否已於新任中聯辦主任周霽會面，陳國基回應說非常歡迎對方到港。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
首屆“香港非遺月”開幕
(2025-06-01 11:32:44)
聯招首輪改選 中大理學最多申請
(2025-05-30 10:40:37)
調查：近八成生命科技人才決心留港發展
(2025-05-30 10:39:51)
穆迪標普維持港信用評級 展望“穩定”
(2025-05-28 18:48:55)
李家超：國際調解院提升香港法治地位
(2025-05-28 18:30:49)
用好香港法律服務 融入國家發展大局
(2025-05-28 18:30:08)
香港海洋公園主席：“加加”和“得得”寓意好
(2025-05-27 17:27:54)
香港國際機場二號客運大樓9月起分階段啟用
(2025-05-27 17:16:43)