陳國基：辦好全運會向世界說好香港故事

香港特區政府政務司司長陳國基（中評社 段曉魯攝） 中評社香港6月2日電（記者 段曉魯）昨日上午第三屆同鄉社團家鄉市集嘉年華在維多利亞公園隆重開幕。香港特區政府政務司司長陳國基表示，特區政府和同鄉社團一定會攜手合作，號召更多鄉親以不同方式支持全運會，以及各項在香港舉行的大型盛事，向世界說好香港故事。



陳國基表示，香港開埠初期，很多內地同胞來到香港發展事業，落地生根。隨後，不同省市的同鄉社團陸續成立，致力團結鄉親，支持本地工業、商業發展，成為維持香港繁榮穩定的重要力量。同鄉社團既為鄉親提供親情交流的平台，也擔當橋樑角色，促進香港與內地各省市的人文交流和經貿合作，為國家和香港的發展作出重大貢獻。



陳國基亦表示，特區政府一直支持同鄉社團發展，於2023年宣布推出“同鄉文化推廣計劃”，資助同鄉社團舉辦各種文化推廣活動，包括家鄉市集、校園活動、社區關愛探訪、內地考察團等，讓不同年齡層的市民都能夠參與。計劃自推出以來成效顯著，不單止讓市民更加瞭解不同的家鄉文化，更加弘揚愛國、愛港、愛鄉的精神。



陳國基指出，為迎接將於十一月舉行的第十五屆全運會，大會設置了一個運動互動體驗區，通過有趣的互動遊戲，鼓勵市民多做運動，積極響應和支持全運會。今屆全運會由粵港澳三地合辦，進一步深化大灣區城市在各個領域的合作交流。我相信各個同鄉社團一定會積極參與，特區政府和他們一定會攜手合作，號召更多鄉親以不同方式支持全運會，以及各項在香港舉行的大型盛事，向世界說好香港故事。