為何日本政府平抑米價努力難見成效？

中評社北京6月1日電／近一年來，日本大米價格屢創新高。日本農林水產省公佈的最新數據顯示，5月12日至18日這一周，日本超市5公斤裝大米平均售價為4285日元（1美元約合144日元），再創新高，是去年同期的兩倍多。



新華社報導，大米是日本核心食材。面對一年間米價翻番，日本百姓苦不堪言，直呼消費不起。日本政府自3月起數次向市場投放儲備米，試圖平抑米價，但目前看來收效甚微。此間專家指出，若不能從根本上解決供需矛盾，政府儲備米不過是杯水車薪。



供應能力下降與需求結構變化疊加，導致日本大米短缺成為長期且深刻的社會難題。日生基礎研究所綜合政策研究部副主任研究員小前田大介說，從供應面來看，日本政府長期推行旨在抑制大米產量過剩的“減反政策”、氣候變化導致自然災害頻發、人口老齡化帶來的農業勞動力不足等都嚴重影響大米產量。與此同時。2023年酷暑天氣造成大米品質下降，批發商為保證精磨成品率而加大採購量，加之去年南海海槽地震預警以及台風災害引發民眾囤積大米，導致需求驟增、米價急漲。



今年2月，日本政府決定向市場投放儲備米，3月拍賣首批15萬噸儲備米。但不少日本專家批評政府反應滯後，喪失了抑制米價的最佳時機。



小前田說，一直以來，日本農業政策的目標都是防止大米市場價格下跌，對投放儲備米的態度非常謹慎。政府收集信息和預測速度趕不上劇烈的供需變化，制度掣肘、部門間協調需要時間，導致緊急時期也無法靈活投放儲備米。



多摩大學特聘教授真壁昭夫指出，農林水產省最初使用競標的方式來選擇出售儲備米的企業，優先與報價最高的企業簽約。其結果是，日本全國農業合作協會聯合會收購了90%以上的政府投放儲備米，形成實質上的壟斷，之後出貨遲緩致此前投放的幾批儲備米在平抑米價方面收效甚微。

