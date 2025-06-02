鄭振清語中評：青年大數據揭示兩岸關係韌性

清華大學台灣研究院鄭振清發言。（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京6月2日電（實習記者 劉一瑋）5月29日下午，第二屆海峽兩岸中華文化峰會·四海文化論壇在京舉行，清華大學台灣研究院鄭振清副院長受邀出席，並發表題為《網絡傳播與文化影響：兩岸青年交流大數據研究》的主旨演講。會中鄭振清接受中評社記者的專訪，對兩岸青年交流及其網絡傳播趨勢，以及對兩岸關係的深層影響進行解讀。鄭振清指出，2023年以來，兩岸之間至少有五次大型青年交流活動帶動了兩岸網絡傳播的熱潮，成為兩岸政治關係低谷中推動兩岸各領域融合發展的“催化劑”和“播種機”。這些活動催化了兩岸同胞在政治僵局中推進經濟文化交流的熱情，播下了台灣民眾和甚至不少“網紅”認識大陸、親近大陸的“火種”，展現了兩岸關係和平發展的強大韌性和巨大潛力。



鄭振清說，在新冠疫情之前，即便蔡英文上台執政，大陸各界就積極開展兩岸經濟、文化、社會、教育、科技等各領域交流合作。疫情結束之後，大陸高校和文化界就與台灣相關領域恢復了線下交流交往。2023年3月底、2024年4月和2024年12月，馬英九先生三次帶領台灣青年來訪大陸，以及2023年7月和2024年11月兩批大陸高校師生訪問團赴台訪問交流，都掀起了兩岸網絡傳播的熱潮，影響十分廣泛且深遠。此外，全國台聯、北京市、福建省、浙江省、江蘇省等紛紛舉行“台胞青年千人夏令營”、“兩岸青年峰會”、“海峽青年節”、“海峽兩岸青年發展論壇”、“兩岸青年企業家菁英峰會”等兩岸青年喜聞樂見的文體交流、就業創業推介活動。這些活動對於台灣青年開拓視野、瞭解大陸、增廣見聞、文化熏陶、求學就業以及和大陸青年互學互鑒都很有助益。馬英九先生最近兩年經常說，兩岸年輕人的互動“渾然天成、欲罷不能”。根據鄭振清的理解，“渾然天成”源於“同文同種”，“欲罷不能”則出於“互學互鑒”。



作為2023年“兩岸青年峰會”專家主持人和2024年大陸高校師生赴台訪問團成員，鄭振清對兩岸青年交流活動有親身體會和系統的社會民意調查。他指出，2024年11月底到12月初，在馬英九基金會的邀請下，由清華大學校務委員會主任邱勇院士帶領的大陸高校師生訪問團，雖然在九天的訪台行程中直接接觸到的台灣師生不過五百多人，但沿途受到約三十萬人的熱烈歡迎，並且通過新聞媒體、網絡空間影響到一千多萬的台灣民眾，而且還引起約六億大陸民眾通過網絡進行關注。這不僅是一場兩岸青年的重要線下交流事件，更是一場正面溝通兩岸社會的重大網絡傳播活動，影響面之廣史無前例。其歷史意義在於打破綠營和親綠媒體長期以來對大陸形象的抹黑和醜化，讓廣大台灣民眾直接認識到大陸青年的真實形象和真誠善意。反過來，大陸民眾通過網絡也從台灣青年對這個陸生訪問團的歡迎熱潮中感受到台灣民眾追求兩岸和平與交流的熱情。



鄭振清強調，這個案例足以表明，儘管民進黨當局不斷限制甚至阻擾兩岸交流合作，兩岸青年交流憑借共同的文化基因、共同的興趣愛好，通過線下接觸和線上傳播依然可以形成強大的“同頻共振”現象。我們看到，在此次訪台行程中，台灣青年對馬龍的歡迎熱烈度不亞於任何一位頂流明星，對楊倩、彭弋航等優秀學生的喜愛也溢於言表。一直到訪問團回到北京幾個月後，大陸師生還不斷收到台灣師生和各界友人寄送來的友好信息。正如邱勇先生訪台後指出的，“大陸高校師生赴台訪問團重新點燃台灣民眾對兩岸交流持續向好的希望”。

