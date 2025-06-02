京台動漫名師聚首　光影傳情傳遞真情

“影視論壇·兩岸動漫名師對話”專場現場（中評社 葉佳怡攝） 中評社北京6月2日電（實習記者 葉佳怡）5月29日，由北京市人民政府新聞辦公室和北京海峽兩岸民間交流促進會共同主辦的“影視論壇·兩岸動漫名師對話”節目在北京廣播電視台開展，多名來自兩岸的動漫名師齊聚北京，以“同心同行·光影傳真情”為主題，分享如何利用動漫講述中華文化的故事，攜手共繪動漫新章。



回憶《藍貓淘氣三千問》背後的創作故事時，顔開文化、漫言星空創始人顔開分享道，藍貓時代中國的動畫有兩個方面還需努力：一方面是藝術和技術人才不相匹配，在創作國際大片時難以找到足夠製作三維動畫電影的優秀人才；另外一方面，一定要提升創作效率，推動中國動畫從產業化到市場化。此外，他還表示，小時候看到過很多的優秀的畫家將改編中國傳統文化文學巨匠的作品成連環畫，但是改編成新型故事漫畫的卻很少，因此，他認為自己應該擔負起傳承創作者精神的責任，用時間和生命打磨作品，讓新一代的孩子們能夠看到優秀的文化作品被改編成故事漫畫，使中華優秀傳統文化得以代代相傳。最後，他強調，做動漫創作最重要的品質是堅持，然後聯合周圍所有同根同源的力量，才能創作出傳世的作品。



提到兩岸動漫產業合作發展時，大腕視覺特效VFX公司執行長林哲民指出，在大陸進入到動漫產業的重要轉折期時，從構圖到建模，儘管動畫製作流程非常複雜，台灣和大陸的合作卻日益頻繁，兩岸資源共享、協同合作，促進了台灣從OEM轉型到ODM的輝煌時期。



分享兩岸觀影體會時，追光動畫聯合創始人、總裁於洲談到，在第十屆國際動畫電影節，現場的工作人員和觀眾都為現場業務交流所感動，同一部動漫電影在大陸和台灣不同的地點播出，但是觀眾反饋並沒有區別，大家都被大唐詩人的才華、人生經歷以及幾十年的友情感動，跨越地區，兩岸的觀眾在情感上實現共鳴。



分享兩岸交流經驗時，春輝映像有限公司總經理陳俊榮表示，儘管兩岸四十多年的交流之路有成功、有遺憾，但是更多的是有堅持，可以說“與有榮焉”。他還指出，他目前最大的期待是希望《長安三萬里》的閩南語版能夠帶回福建上映，讓大陸的觀眾享受和台灣觀眾同樣的鄉音之美。



在節目的最後，主持人總結，鄉音鄉愁是我們心底最柔軟的牽掛，也是中華文化永遠延續下去的載體。因此，正如《長安三萬里》裡的那句話：只要心在，長安就在。兩岸人民對中華文化的這份共同的守護是聯結兩岸最堅實的紐帶。