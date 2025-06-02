新盤低開搶客　二手樓價創10周低

近期一手新盤銷情暢旺，消耗不少購買力，同時亦促使二手樓市觀望氣氛依然濃厚。（大公報） 中評社香港6月2日電／差餉物業估價署上月私樓售價指數雖則略反彈，但是樓市跌勢不變，中原城市領先指數（CCL），本周最新報135.16點，再次跌穿136點關口，為10周新低，今年累跌逾1.8%，跌幅大於差估署的售價指數。業界估計短期樓價會繼續尋底。／大公報記者 林志光



大公報報導，反映二手樓價走勢的CCL於本周的跌幅達0.79%，是10周以來最大，且已連跌2周，共達1.13%，本周指數是2016年8月後的次低，僅次於今年3月中的134.89點。



該行分析認為，雖然近期以本港銀行同業拆息為基準的按揭息率已明顯回落，致使市場再現供平過租情況，但一手新盤消耗不少購買力，加上美國關稅政策對經濟的不確定性仍是揮之去，令二手樓市觀望氣氛依然濃厚。相信短期樓價維持反復尋底階段，CCL目前繼續處於2016年8月底的水平，若再跌本季下一個支持位為133點，即只相差約2.16點。



新界西累跌3.6%最傷



其他CCL分類指數方面，中原城市大型屋苑領先指數（CCL Mass）報136.20點，按周跌0.75%。中小型單位報134.96點，按周跌0.77%。大型單位報136.16點，按周跌0.93%。上述3類指數齊跌2周，分別累跌0.76%、1.00%及1.73%。



至於港島區報134.16點，按周跌1.17%，終止2周連升。九龍區報133.59點，按周跌1.26%，跌幅10周以來最大，連跌2周共1.37%。新界東報150.77點，按周跌0.15%。新界西報123.74點，按周無升跌。



上述7項CCL分類指數在今年至今暫錄的跌幅各異，最差是新界西，累跌3.6%；其次是大型單位及港島區，各跌3.33%及3.18%。



海傲灣持貨6年蝕34%



此外，過去數年入夥的新盤，業主繼續要輸錢敗走。中原分區營業經理洪金興表示，油塘海傲灣第1B座中層E室1房單位，實用面積264方呎，日前以約435萬元成交，呎價約16477元。據瞭解，業主於2019年初斥657.6萬元一手買入，持貨超過6年，現賬面蝕約222.6萬元，蝕幅近33.9%。同時，中原資深分區營業經理趙愛蓮表示，大埔天鑽第10座中層B室2房單位，實用面積579方呎，成交價680萬元，業主持貨約6年，賬面蝕約139萬元，蝕幅約17%。



利嘉閣首席聯席董事歐柏倫稱，將軍澳維景灣畔第9座低層F室3房單位，實用面積約645方呎，同區租客斥860萬元承接，業主持貨約4年，賬面蝕約250萬元，蝕幅逾22.5%。另外，根據市場消息透露，西營盤眀徳山一個高層C室1房單位，成交價700萬元，業主持貨約9年，現賬面蝕約160萬元，蝕幅約18.6%。