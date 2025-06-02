外交之友夏令營啟程　30港生訪北京印尼

來自香港12所院校的30名大學生參與第十屆“香港大學生外交之友夏令營”，昨日啟程到北京，然後會到訪印尼。（大公報） 中評社香港6月2日電／﻿由外交部駐港特派員公署主辦、香港青年大專學生協會承辦之第十屆“香港大學生外交之友夏令營”昨日展開。來自香港12所高校的30名大學生參加此次為期九天的活動。外交公署副特派員潘雲東表示，今年是萬隆會議70周年，也是中國與印尼建交75周年，因此本次參訪除北京外，特別將印尼作為目的地，相信同學們將更好地瞭解國家新發展、感知外交新作為、拓展國際新視野。



大公報報導，外交公署潘雲東副特派員表示，“香港大學生外交之友夏令營”是面向香港大學生、以外交為主題的高端活動，旨在讓更多香港大學生瞭解中國特色大國外交，增進國際視野。



參與外交部例行記者會



他指出，自2011年以來，外交公署已成功舉辦九屆夏令營，累計組織600多名香港大學生赴中國內地及“一帶一路”沿線國家參訪，成效顯著。今屆是第十屆，也是疫情後首次恢復舉辦，參加活動的大學生，經學校推薦及公署面試的嚴格選拔而出。



據介紹，第十屆“香港大學生外交之友夏令營”行程分北京和印尼兩部分。北京行程從6月1日至4日，其間學生們會參訪外交部、參加例行記者會、與外交部發言人及青年外交官座談，亦會在外交學院聆聽專題講座，到訪中央港澳辦瞭解中央對港政策，參觀釣魚台國賓館、清華大學、騰訊公司等。



6月5日至9日的印尼行程，將包括參訪東盟秘書處、中國駐東盟使團、中國駐印尼大使館及駐登巴薩總領館；乘坐雅萬高鐵前往亞非會議紀念館（萬隆會議舊址）參觀；走訪華為印尼公司，與當地大學孔子學院師生交流等。



參加此次活動的、就讀香港中文大學地理與資源管理四年級的連仲一表示，今次除了去北京，還能去到印尼參觀中國在當地的鐵路建設，而基建發展本身就是一個與外交、地理都密切相關的領域，認為通過此活動，多方面瞭解外交以及自己專業相關的知識，十分值得。



“非常難得的一線親身經歷”



連同學說，自己最期待的是去外交部參觀，包括釣魚台國賓館，亦期待能現場參與外交部例行記者會，形容這些“都是非常難得的一線親身經歷，可以向一線外交官直接接觸學習，也希望從他們口中瞭解中國外交的最新發展。”



就讀香港中文大學計量金融學系五年級的單澤明表示，自己最期待的重點行程也是去外交部參觀學習。單同學說，平時我們接觸的新聞或生活經驗大多是“自下而上”的視角，很少有“自上而下”看待國家發展戰略或外交格局的機會。而後者將和自己的職業發展密切相關，他指自己即將畢業，選擇工作方向時，需要考慮長遠發展。“如果行業或領域與國家發展戰略相關，未來發展機會更大。”



就讀香港都會大學護理學（精神科）二年級的梁昀表示，自己希望通過此活動，親身感受一些衹有通過實踐才能獲得的經驗和知識，例如旁聽外交部例行記者會並與青年外交官座談，這可以近距離觀察和瞭解外交官平時如何回應記者的各類問題。她希望通過此活動，能讓自己對國家發展大局有更清晰的認知，思考未來可能遇到的挑戰與機遇，同時增長見識和拓寬眼界。