全球南方經濟總量全球占比逾40%

中評社香港6月2日電／大公報報導，“全球南方”並非單純的地理概念或經濟概念，而是新興市場國家和發展中國家基於相似歷史境遇、現實發展階段、共同發展目標、相同政治訴求而形成的身份認同。中國是世界上最大的發展中國家，始終是全球南方的一員。



15世紀起，西方列強通過暴力手段對亞非拉地區進行侵略擴張和殖民統治。在長達幾個世紀的西方殖民壓迫下，廣大南方國家喪失獨立自主，資源和人口被掠奪、文化傳統被割裂、社會結構遭破壞，人民生活困苦不堪。



地位提升 成為不可忽視力量



第二次世界大戰後，歐洲老牌殖民帝國實力衰落，其建立的全球殖民體系搖搖欲墜，亞非地區掀起掙脫殖民統治浪潮，逐步走上民族獨立道路。主權獨立和民族解放，為發展中國家奠定了發展振興的政治基礎，極大激發了民眾投身自己國家建設的熱情。數十年來，世界各地的發展中國家團結自強，不斷推進地區整合與經濟一體化，全球南方在全球治理中的地位不斷提升，逐步成長為世界舞台上不可忽視的重要力量。



今天，全球南方經濟總量的全球占比超過40%，對世界經濟增長的貢獻率達到80%，曾經是世界經濟的“存量邊區”，現已轉變為最具活力的“增量重鎮”。人們討論的不再是“北富南貧”，而是“南方覺醒”“南方崛起”。全球治理已迎來“南方時刻”。