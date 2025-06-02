﻿陳茂波：促進香港與全球南方關係

中評社香港6月2日電／《國際調解院公約》簽署儀式於上周五在香港舉行，來自33個國家的代表簽署了公約，成為國際調解院的創始成員國，另有50多個國家及近20個國際組織的高級代表出席並見證這一歷史性時刻。財政司司長陳茂波昨日發表網志表示，國際調解院是首個在香港設立總部的政府間國際組織。調解院的落成不僅填補了國際爭端解決機制的短板，有助於滿足全球加速發展的現實需求，同時也提高了香港的國際競爭力，並有利於促進香港與全球南方的關係。



充分展現“一國兩制”下獨特角色



大公報報導，陳茂波表示，國際調解院的成立是踐行《聯合國憲章》宗旨的重要一步，其調解機制具有靈活、高效、經濟等優勢，能在國際投資和貿易中發揮重要作用。隨著全球經濟重心逐漸東移，亞洲及非洲國家越來越重視調解作為解決爭端的方式。據國際研究顯示，全球約4000份國際投資協議中，有三分之一包含“調解”程序，包括《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）及東盟全面投資協定（ACIA）等。相比仲裁，調解更能維持爭議各方的長遠關係，為國際投資者提供信心。同時，香港憑借其普通法制度、法治優勢及多語環境，成為國際調解院總部的理想選址，充分展現了“一國兩制”下的獨特角色與國際信任。



增強國際金融貿易航運競爭力



陳茂波指出，國際調解院的作用不僅限於國與國之間的爭議解決，也涵蓋了一國與外國投資者之間的糾紛及國際商務範疇的協調。這將為和平解決國際爭端開辟新路徑，並進一步鞏固香港作為“亞太區國際法律及解決爭議服務中心”的發展，同時增強香港的國際金融、貿易及航運競爭力。此外，國際調解院的設立與香港推動與“全球南方”國家的合作相輔相成。陳茂波提到，近年來，香港與中東、東盟等地區的經貿聯繫不斷深化。例如，上周舉行的第二屆“香港─沙特資本市場論壇”促成了亞洲首隻追蹤沙特政府伊斯蘭債券的ETF上市，這是香港與沙特在跨境金融創新上的新突破。此前，香港已有多個追蹤沙特市場的ETF產品上市，反映出雙方的金融合作日益緊密。此外，香港與“全球南方”在貿易、投資、創科、數字經濟及法律等領域的合作也快速擴展。



在科技及數字經濟領域，香港正發揮內聯外通的優勢。陳茂波提及，上周舉行的一場聚焦數據產業的國際峰會，吸引了東盟多國政府與業界代表參與，圍繞數據跨境流動、中小企業智慧化及人工智能應用等議題進行討論。香港得益於其數據匯聚能力及國際化應用場景，能在數據標準建設及全球數字經濟發展中發揮積極作用。香港的初創企業在金融、醫療及人工智能等領域的創新技術，亦為全球南方國家提供了跨越式發展的助力。



陳茂波強調，全球南方地區的年輕人口及穩定的政治環境使其具備推動經濟多元化的潛力，並積極發展基建、綠色轉型及數字經濟等領域。作為國際金融中心及專業服務樞紐，香港是這些國家的理想合作夥伴。陳茂波提到，他上周與印尼財長進行了深入交流，探討在經濟、金融及專業服務領域的合作機遇。他相信，香港只要繼續善用“一國兩制”的優勢，發揮內聯外通的特色，便能拓展新的發展內涵，並為全球南方的繁榮與可持續發展作出貢獻。