貿易前景不明　港股ADR普跌

中評社香港6月2日電／香港文匯報報導，美國總統特朗普擬將進口鋼鋁關稅的稅率提升1倍至50%，市場對全球貿易戰降溫期望落空，為港股帶來不明朗因素。展望後市，有分析員預期，受累於全球貿易前景不明朗，市場觀望氣氛較為濃厚，港股短期內或向下，恒指本月較大的支持位將在22，000點。而恒指上周五收報23，289點，跌1.2%。



上周五美股三大指數表現分歧。其中，道指收報42，270點，升0.13%；標普500和納指分別下跌0.01%與0.32%。外圍港股方面，ADR港股比例指數收報23，048點，跌210點或0.91%。港股ADR普遍下跌。其中，滙控（0005）ADR升0.56%；阿里巴巴（9988）ADR跌2.04%；騰訊（0700）ADR跌1.19%；美團（3690）ADR跌1.79%；小米（1810）ADR跌1.44%；京東集團（9618）ADR跌1.42%。



關注美債拍賣或掀震盪



資深財經分析師熊麗萍昨日接受香港文匯報訪問時表示，由於全球貿易前景不明朗，加上月內將有數萬億元美國國債到期，若屆時美國國債的拍賣反應不理想，可能會觸發美國新一輪股匯債“三殺”，因此近日投資市場觀望氣氛較為濃厚，故她預期港股短期內有可能會下跌，預期本月恒指較大的支持位將在22，000點。



分析料濠賭股不宜高追



另外，澳門博彩監察協調局公布，5月澳門幸運博彩毛收入211.93億澳門元，按年升5%，反映今年“五一黃金周”澳門博彩業表現持續增長。對於濠賭股前景，熊麗萍表示，雖然5月澳門賭收表現理想，但由於濠賭股早前已累積一定升幅，因此不建議未持有濠賭股的投資者於現水平高追入貨。