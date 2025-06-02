富權：高雄市長初選將爆發“英賴大戰”？

中評社香港6月2日電／澳門新華澳報5月31日發表富權文章：高雄市長初選將爆發“英賴大戰”？以下為文章內容。



民進黨新興派系“湧言會”前日舉行派系會議，會上達成共識支持邱議瑩參選高雄市長。曾任民進黨高雄市黨部主任的“湧言會”骨幹、前“立委”趙天麟也於昨日在高雄漢來飯店一場近百人的餐會上公開宣布，“湧言會”將在市長初選中支持邱議瑩。而屬於“英系”的高雄市長陳其邁，與“湧言會”關係密切，曾在去年七月民進黨中常委選舉中，與“湧言會”協調，由屬於“湧言會”的高雄市議員、剛當選中執委的鄭光峰將自己手中關鍵一票投給了“英系”的蘇治芬，蘇治芬在“四抽一”的抽籤中也僥倖抽中，而讓“英系”得以保持兩席中常委。陳其邁在平時的高雄市政府政務中，以較多關照邱議瑩所在選區作回報。因此，在“英系”沒有人參選高雄市長的情況下，“湧言會”決定推舉邱議瑩出戰民進黨高雄市長初選，等於是與“英系”的領袖陳其邁結盟，得到“英系”的全力奧援。



在另一邊廂，本來有意參選高雄市長的民進黨人，有“新潮流系“立委”賴瑞隆、許智傑，“正國會立委”林岱樺，前“勞動部長”許銘春，及“湧言會立委”邱議瑩。另外，地方上也曾盛傳，賴清德有可能會“沒收”高雄市長初選，徵召現任“總統府”秘書長”的潘孟安“空降”參選。



但民進黨中執會於三月十九日通過成立“2026選舉前期策略小組”，召集人為潘孟安，按照黨內規例及“裁判不兼任球員”的原則，潘孟安已經確定不參加高雄市長選舉。另外，也在一個每兩個月召集一次的黨內各派系的便當會中，確定了現任市長任期屆滿的高雄市、台南市將舉辦黨內初選，可以爭取連任的縣市則由黨主席以徵召方式提名參選人。因此，民進黨參加高雄市長選舉的候選人，將由黨內初選產生。



曾在陳菊擔任高雄市長期間出任副市長，蔡英文上台後委任其為“勞動部長”，而且是“勞動部”成立後部長任期最長的許銘春，因為涉及許多爭議，在賴清德上台後未能獲得任何一官半職。她就轉而率先表態參選高雄市長，並在去年十一月率先成立競選辦公室。不過，近日因為她被控在“勞動部長”任內涉嫌挪用三百五十六萬元就業安定基金開個人演唱會，被民進黨廉政會傳喚，因而暫停初選腳步，重回律師本業，而其高雄競選辦公室也已悄悄關閉。



面對國民黨內已經取得共識，將會提名高雄市黨部主委、“立委”柯志恩參選高雄市長，而柯志恩在二零二二年的“九合一”選舉中首次參選高雄市長，雖然敗給尋求連任的陳其邁，但卻創下高雄縣市合併後，國民黨參選高雄市市長第二高票的紀錄，並帶領國民黨守住議會第一大黨的地位，民進黨內的幾位有意參選高雄市長者，在多次民調中都低於柯志恩的危機，有意參選高雄市長的民進黨“立委”邱議瑩、賴瑞隆、許智傑曾經商定，若林岱樺的民調一直領先，將會整合出一人去與林岱樺PK。

