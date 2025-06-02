研討會推動以生物科技促進中醫藥現代化

研討會現場 中評社香港6月2日電／在中醫藥現代化的過程中，生物科技扮演著重要角色，中醫藥與生物科技的結合加速中醫藥的發展。由“香港中醫藥生物科技聯會”、“香港科技大學中藥研發中心”和“香港本草醫藥學會” 共同主辦的《現代生物科技促進中醫藥發展》研討會在香港科技大學隆重舉行，“香港新華中醫中藥促進會”、“九龍中醫師公會”、“港九中醫師公會”、“香港大學中醫校友會”與“跨界別關注中醫藥聯席會議”一起協辦此次活動。身兼“跨界別關注中醫藥聯席會議” 成員的立法會議員林振昇、黎棟國、陸瀚民和江玉歡出席了研討會，支持香港中醫藥的發展。研討會接近200名參加者包括了註冊中醫師、學者、中醫藥企業及社會各界人士。



身兼“香港中醫藥生物科技聯會”會長的香港科技大學講座教授詹華強以“中 藥資源循環利用－大健康產品開發”為題，分享以生物科技研發中醫藥大健康產品的成果及經驗，詹教授特別闡釋中醫藥結合生物科技可為國計民生帶來巨大效益，惠及我國廣大農民；身兼“香港本草醫藥學會”會長的黃傑教授以“生物科技是中醫藥現代化不可或缺的要素”為題，闡述生物科技與中醫藥貫通古今的關係和案例，顯示兩者的融合歷史悠久，必須善用新的科技手段進一步實現中醫藥的現代化；香港浸會大學中醫藥學院的禹志領教授為大家分析說明中藥炮製對臨床療效的影響，促請政府在中藥炮製科研方面加大投入、建立香港特色中藥飲片的品質標準，確保中醫臨床用藥的安全性及有效性；同時是註冊中醫及西醫專科的“香港中西醫結合醫學會”永遠榮譽會長餘秋良教授以“驅動身體能量系統以提升生理調節平衡”為題，與大家深度分享此題之中西醫結合的基礎及臨床心得；張琛教授作為提供中醫服務的成功企業家為大家分析AI deepseek等現代科技對未來中醫藥發展的影響及實例；譚天樂教授以中藥產業的角度展示現代科技在中醫藥方面的應用場景及案例。各位資深講者為中醫師們介紹中醫藥現代化的最新情況，從產學研的各個方面帶出中醫藥發展的方向和路徑。



身兼“香港中醫藥生物科技聯會”常務副會長的“跨界別關注中醫藥聯席會議”召集人黃炳逢表示：這次研討會集合了中醫藥及生物科技的專家、學者及經營者，以多角度和跨領域方式探討中醫藥現代化之路，聚焦生物科技與中醫藥的有效結合，希望讓大家認識到香港中醫藥的現代化迫在眉睫，必須以新思維加快推行，特別是AI 時代的各種新科技為中醫藥發展帶來新挑戰和新機遇。政府不應該只是以醫療衛生角度規範中醫藥的發展，必須以跨領域的全方位思維來推動更積極的政策，特別是在中藥及大健康產品的創新、科技及工業化方面。內地在中醫藥現代化方面速度很快，某些國家也在積極以他們的方式發展中醫藥或傳統醫學，甚至試圖定立國際標準。香港必須追趕，發掘本地還具備優勢的中醫藥資源、人才及科研力量，真正把產學研和政府的相關政策結合起來，投入更多資源，配合國家在中醫藥承傳、創新及發展的大政方針。