國防部回應“香會”期間美方涉華消極言論

中評社北京6月2日電／國防部新聞發言人張曉剛1日就香格里拉對話會期間美方涉華消極言論答記者問。



有記者問，據報導，美防長在第22屆香格里拉對話會上發表涉華消極言論，渲染“中國軍事威脅”。請問對此有何評論？



張曉剛表示：“美方慣於借香格里拉對話會製造紛爭、挑撥對抗、謀求私利。美防長所言充斥著根深蒂固的霸權邏輯、霸凌做派、冷戰思維，嚴重挑釁中方主權權益、歪曲中方政策主張，嚴重無視地區國家攜手維護繁榮穩定的共同努力，嚴重背離世界各國求和平、謀發展的共同意願。我們對此強烈不滿、堅決反對。”



他說，美方所作所為全世界都看得清清楚楚。其為一己私利，發動關稅戰、貿易戰，到處橫徵暴斂；拉“小圈子”、搞陣營對抗，引發各國深切擔憂；強化亞太軍力部署，粗暴干涉他國內政，煽動製造緊張局勢。事實一再證明，美方逆潮流大勢、一意孤行，必將反噬自身。



他表示：“台灣問題純屬中國內政，美方無權說三道四，更不要妄想以此作為遏制中國的籌碼。中國人民解放軍將堅決捍衞國家主權和領土完整，堅決粉碎一切‘台獨’分裂圖謀和任何外部勢力干涉，我們的決心意志堅如磐石、能力手段強大可靠。”



他說，南海是國際公認最繁忙、最安全的航道之一。中方將繼續堅持同有關國家通過對話協商妥處分歧，堅持依法依規維護領土主權和海洋權益，與地區國家攜手打造和平、友誼、合作之海。美國唯恐南海不亂，拉幫結派、興風作浪，是地區和平穩定的最大威脅。



他表示：“中國始終是亞太地區和平發展的守護者、建設者。中國軍隊將與地區國家一道，共同反對霸權主義損害亞太、反對把地緣衝突引入亞太、反對任何國家任何勢力在這裡生戰生亂。我們將積極踐行人類命運共同體理念和三大全球倡議，攜手維護亞太長治久安、繁榮穩定。”