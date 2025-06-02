俄羅斯兩座橋樑坍塌　俄方定性為“恐怖襲擊”

中評社北京6月2日電／俄羅斯布良斯克和庫爾斯克地區5月31日和6月1日分別發生橋樑坍塌。俄方6月1日公佈消息說，這兩座橋樑是被炸毀的，共導致至少7人死亡，另有70多人受傷，已被定性為“恐怖襲擊”。



新華社報導，俄羅斯偵查委員會1日說，5月31日22時50分，布良斯克州維戈尼奇-皮爾希諾段公路橋因爆炸導致坍塌，落石砸中從橋下駛過的客運列車，造成人員傷亡。6月1日凌晨3時許，庫爾斯克州熱列茲諾戈爾斯克區鐵路橋被炸，導致一列火車墜落，1名機車司機和2名助手受傷。



俄媒體援引布良斯克州州長博戈馬茲的話說，該州橋樑坍塌已造成至少7人死亡，另有71人受傷，其中3人傷勢嚴重。



俄偵查委員會發言人彼得連科1日對媒體表示，這兩座橋樑被炸事件已被該委員會定性為“恐怖襲擊”。



俄總統新聞秘書佩斯科夫說，俄總統普京1日與俄羅斯鐵路公司總裁別洛澤羅夫、布良斯克州州長博戈馬茲通話並聽取匯報。俄外交部發言人扎哈羅娃1日說，俄羅斯執法機構正在開展一切必要的調查行動。



俄國家杜馬（議會下院）國際事務委員會主席斯盧茨基1日對媒體說，肇事者應受到最嚴厲的懲罰。他說，俄烏在伊斯坦布爾的第二輪談判將於2日舉行，不排除這是企圖破壞談判的挑釁行為。



事件發生後，俄多地加強了安全戒備。圖拉州對橋樑和立交橋等進行檢查，並加強汽車站等交通樞紐的安全保障和反恐措施。利佩茨克州也已進入高度戒備狀態。



俄羅斯聯邦委員會（議會上院）憲法委員會主席克利沙斯1日在社交媒體上說，必須加強邊境地區鐵路運輸的安全措施，但很難排除未來發生類似悲劇，因此應在俄烏之間建立廣闊的緩衝區，防止恐怖分子入侵。



烏克蘭國家安全與國防委員會反虛假信息中心主任科瓦連科1日在社交媒體發文說，在2日俄烏在伊斯坦布爾舉行第二輪談判前，布良斯克和庫爾斯克地區兩座橋樑發生“垮塌”，俄方將利用該事件為“破壞談判準備理由”。



科瓦連科還說，俄方試圖將烏克蘭作為“恐怖主義國家”呈現在國際社會面前，以此來拒絕談判並繼續推進在蘇梅州、扎波羅熱州和烏東地區的夏季攻勢。