韓國總統選舉誰會贏？

中評社北京6月2日電／韓國第21屆總統選舉定於6月3日舉行，主要候選人2日仍在抓緊最後機會展開競選活動，爭取更多選票。哪幾位候選人參加本屆大選？目前選情如何？選舉結果何時揭曉？



主要候選人都有誰？



新華社報導，此次大選在前總統尹錫悅被彈劾之後舉行，共有7名候選人登記參選，但其中兩人已宣佈退選，最終有5名候選人參加大選角逐。



這5名候選人分別是共同民主黨候選人李在明、國民力量黨候選人金文洙、改革新黨候選人李俊錫、民主勞動黨候選人權英國、無黨派候選人宋鎮鎬。其中，李在明、金文洙、李俊錫三人為呼聲較高的熱門人選。



李在明在上屆大選中以0.73個百分點的微弱劣勢不敵尹錫悅，本次大選前他持續在多輪民調中領跑，輿論普遍關注其能否取得一場壓倒性勝利；前雇傭勞動部長官金文洙政治生涯經歷過“從左向右”的轉變，曾先後擔任三屆國會議員和兩屆京畿道知事，在競選活動中重點強調促進經濟惠民生的決心；年僅40歲的李俊錫曾當選韓國憲政史上主要政黨中最年輕的黨首，此次參選可看作是為未來積攢政治資本。



誰有望成為新總統？



韓國1987年改憲實行總統全民直選制，總統由國民一人一票直接選舉產生，任期5年，不得連任。



根據韓國《公職選舉法》規定，為避免影響選民投票，在正式投票日前一周禁止開展新的民意調查，即進入為期一周的“靜默期”。此前的多項民調顯示，李在明穩步領跑，且領先優勢超出誤差範圍。



根據韓國民調機構“真實計量器”5月28日發佈的選前最後一次民調結果，李在明以49.2%的支持率領跑，金文洙為36.8%，李俊錫為10.3%。同一天，韓國社會輿論研究所發佈民調結果顯示，李在明支持率為49.3%，領先金文洙12.7個百分點。

