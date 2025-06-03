智庫：中美芬太尼合作令美死者大減

諾蘭預期，即便芬太尼關稅降了，特朗普還有可能施加別的產業保護措施 PIIE視頻 中評社華盛頓6月2日電（記者 余東暉）最新研究發現，中國自2019年5月開始對美國實施芬太尼禁運，迅速抬高了芬太尼的街頭價格，使得美國因過量使用芬太尼而死亡的人數在禁令宣布後的三到五個月內減少了約四分之一。



美國彼得森國際經濟研究所（PIIE）最近基於供求關係，以2018年到2022年的樣本，估算芬太尼價格與過量服用之間的關係，得出上述結論。研究者以此表明，打擊芬太尼的多邊國際合作確實能產生效果。但研究者也指出，隨著中國收緊芬太尼及其前體限制，芬太尼需求已轉向墨西哥和印度，美方不應只盯著美中合作。即便芬太尼關稅降了，特朗普仍可能對華施加產業保護措施。



藥物過量使用是15歲到44歲美國人的首要死因，2023年超過了心臟病、癌症、自殺、車禍和新冠肺炎。大多數藥物死亡與芬太尼有關。



芬太尼問題在特朗普第一任政府內，已經成為美中關係的重要議題之一。2018年11月二十國集團峰會期間，中國宣布將對所有阿片類藥物進行監管，並應美國要求停止直接向美國郵寄出口。峰會結束後，中國開始限制芬太尼類藥物的整個類別，並從2019年5月開始禁止向美國出口芬太尼。