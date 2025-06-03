快評：美國對台軍售越多　台灣疑美聲音越大

中評社快評／路透社5月30日引述2名美國官員披露，美國計劃未來4年提升對台軍售規模，預期將超越特朗普第一任期的183億美元水準。其中一名官員表示，美國正敦促台灣在野黨，不要反對台灣政府提高“國防”預算支出到國內生產毛額（GDP）3%的行動。



美國國防部長赫格塞斯5月31日在新加坡出席“香格里拉對話”時，指中國大陸對台灣的威脅“真實且可能迫在眉睫”，將導致“毀滅性後果”。赫格塞斯聲稱美國“無意主導或扼殺中國”，但又呼籲亞洲國家增加國防開支，與美國合作以防止戰爭爆發。



從華府不願具名的官員透過媒體放話，到赫格塞斯高舉冷戰思維，鼓吹陣營對抗的言論可看出，美國又在操弄“台灣牌”，隨時提升對台軍售的量與質，這將觸碰到中方紅線。



中國外交部近日重申，“台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。”中方堅決反對美國向台灣出售武器，敦促美方停止製造台海局勢緊張因素，中方捍衛國家主權和領土完整的決心，堅定不移。



美國計劃提升對台軍售規模，台灣民眾則越來越反感。如旅美教授翁履中所分析，特朗普早就不是第一次說出台灣應該“付保護費”，現在說要加碼軍售，多數台灣人心里明白，特朗普從來不是在談什麼戰略夥伴，而是在經營一場武器交易。台灣人也開始懷疑，台灣是不是只是華府地緣戰略上的一張籌碼？！



長期以來，美國對台不斷、高價出售過時武器，把台灣裝扮成“豪豬島”，讓美國軍工複合體賺個盆滿缽滿。台灣的“保護費”交了，卻沒有帶來更多安全。現實是，台灣“疑美”的聲音越來越大，民眾對美國的信任度下降，對美國在大陸武力攻台時介入的信心也下跌。