韓經濟前景暗淡　新政府面臨考驗

圖：一名男子在首爾明洞購物區的一家攤販前觀看打折銷售的發飾。＼法新社 中評社北京6月3日電／據大公報報導，據韓聯社報導：韓國央行2日援引彭博社的最新統計結果發布的一組數據顯示，全球41家金融機構對韓國今年國內生產總值（GDP）的增長預期均值跌破1%，為0.985%。



彭博社上月2日和30日分別對全球42家、41家金融機構提出的韓國2025年GDP增長預期進行了調查。結果顯示，上月2日，各機構對韓國的經濟增長預期平均值為1.307%，不到一月該數值便跌至30日的0.985%。此外，對GDP增長預期值低於1%的機構從9家大幅增至21家。



造成韓國經濟增長持續低迷的原因，包括美國祭出的新關稅措施對出口影響，以及去年12月前總統尹錫悅無預警發布緊急戒嚴導致內需萎縮等。



美國是韓國鋼鐵的主要出口市場之一，2024年對美鋼鐵出口占韓國鋼鐵出口總額的13%。韓國鋼鐵出口在2025年5月已同比下降12.4%，對美出口更銳減20.6%。



美國總統特朗普計劃自6月4日起，將鋼鋁進口關稅從25%上調至50%，韓國產業通商資源部2日召集鋼鋁產業代表召開緊急會議，商討如何應對美國鋼鋁關稅加倍。



對於新政府而言，韓國此前在華盛頓與美國進行會談時提出的“7月方案”，即借由貿易、投資、造船、能源等合作，爭取在美國延後實施關稅措施的90天期間內、也就是在7月8日前免除相關關稅，已經臨近期限，如何處理這一關稅問題成為考驗。